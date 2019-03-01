運動雲

> >

哈波16歲登《運動畫刊》封面　背負棒壇期待注定寫歷史

ETtoday運動雲

▲哈波。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈波合約締造大聯盟歷史紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

自從哈波（Bryce Harper）16歲登上知名雜誌《運動畫刊》封面，這位被稱作「棒球天才」的強打少年就背負著棒球界期待。如今他以13年3.3億美元合約加盟費城人，締造北美四大職業運動史上最大合約，註定要在棒壇留名。

哈波16歲登上《運動畫刊》封面打響知名度，當時他決定以高一生身份，於2010年投入大聯盟選秀會，國民隊在第一輪第一順位選走哈波成為狀元，在小聯盟待1年時間，2012年以19歲之姿登上最高殿堂。

請繼續往下閱讀...

大聯盟菜鳥球季哈波出賽139場，擊出22支全壘打、59分打點，成為大聯盟史上最年輕入選明星賽的野手，並在季後一舉奪得國聯新人王。哈波7年生涯，6度入選明星賽，2015年以打擊三圍.330/.460/.649，領銜國聯的42轟，全票獲選為國聯MVP。

儘管在拿下國聯MVP之後，哈波未能繼續複製2015賽季的亮眼成績，過去3個球季打擊三圍.267/.391/.505略為下滑，但仍有年均29支全壘打和91分打點實力，連續3年入選國聯明星隊。

2018年適逢哈波「合約年」，或許備受外界期待而感受壓力，他在去年陷入了低潮，打擊三圍.249/.393/.496與過去有很大的落差，不過上季繳出的100打點和130保送都是生涯新高，轟出34發全壘打也是生涯第2高，仍證明自己具備實力。

哈波以13年3.3億美元前進費城人，即將展開生涯新的旅程，然而，這張13年合約中未包含逃脫條款，且設有拒絕交易條款，意味著哈波合約走完，將在費城待到2031年，那時的他也將是39歲，可以在費城人退休力拚名人堂。

▲哈波本季至今23轟生涯新高。(圖／達志影像／美聯社)

▲哈波新球季轉戰費城人。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 費城人國民哈波
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

熱門新聞

北美運動史上最大合約！　哈波「13年102億」轉戰費城人

巨人向哈波開價北美運動史上最大約　道奇報價也破紀錄

哈波13年3.3億合約無逃脫條款　將在費城人待到2031年

林書豪在發展聯盟曾失去自尊　竟為學生排球隊推遲練球時間

哈波拒年薪4500萬高薪短約　波拉斯透露選費城人原因

CBA／劉錚右手掌骨折　賽季報銷廣廈季後賽難走

讀者回應

﻿

最新新聞

1大坂直美公布新任教練為前大威陪練

2曾仁和大失血　未滿1局失6分

3哈波換背號　致敬已故名投哈勒戴

4胡智為、江少慶挨打　防禦率飆升

5周天成逆轉勝李卓耀挺進8強

熱門新聞

1史上最大合約！哈波102億轉戰費城人

2巨人提供哈波北美運動史上最大約

3哈波13年3.3億合約無任何逃脫條款

4林書豪自揭在發展聯盟曾失去自尊

5拒絕年薪4500萬　哈波只要最長約

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

沖繩現場／跟往年一樣去打！　王柏融：讓大家看到我每天出賽

沖繩現場／面對關注沒壓力！　王柏融：拿出好表現回饋大家

請樂天全隊喝珍奶　宋家豪：他們喜歡台灣口味

不僅打擊優異！日媒讚：王柏融守三壘夠水準

騎士哼唱下一秒「摔到分手」...　歌詞像粗話網笑：真的媽你個X

Selina：我媽怎麼會喜歡我爸！　年輕任媽長相「根本任容萱」

「水鬼」靠意志闖硬漢路挑戰　海龍蛙牌直接釘入血肉胸膛

巴西亞馬遜叢林驚現「巨屍」　10噸座頭鯨樹叢內離奇死亡

任容萱約會新對象「撞臉林書豪」　羞曝對方185公分：有種被保 護的感覺
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366