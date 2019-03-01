哈波16歲登《運動畫刊》封面　背負棒壇期待注定寫歷史

▲哈波合約締造大聯盟歷史紀錄。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

自從哈波（Bryce Harper）16歲登上知名雜誌《運動畫刊》封面，這位被稱作「棒球天才」的強打少年就背負著棒球界期待。如今他以13年3.3億美元合約加盟費城人，締造北美四大職業運動史上最大合約，註定要在棒壇留名。

哈波16歲登上《運動畫刊》封面打響知名度，當時他決定以高一生身份，於2010年投入大聯盟選秀會，國民隊在第一輪第一順位選走哈波成為狀元，在小聯盟待1年時間，2012年以19歲之姿登上最高殿堂。

請繼續往下閱讀...

大聯盟菜鳥球季哈波出賽139場，擊出22支全壘打、59分打點，成為大聯盟史上最年輕入選明星賽的野手，並在季後一舉奪得國聯新人王。哈波7年生涯，6度入選明星賽，2015年以打擊三圍.330/.460/.649，領銜國聯的42轟，全票獲選為國聯MVP。

儘管在拿下國聯MVP之後，哈波未能繼續複製2015賽季的亮眼成績，過去3個球季打擊三圍.267/.391/.505略為下滑，但仍有年均29支全壘打和91分打點實力，連續3年入選國聯明星隊。

2018年適逢哈波「合約年」，或許備受外界期待而感受壓力，他在去年陷入了低潮，打擊三圍.249/.393/.496與過去有很大的落差，不過上季繳出的100打點和130保送都是生涯新高，轟出34發全壘打也是生涯第2高，仍證明自己具備實力。

哈波以13年3.3億美元前進費城人，即將展開生涯新的旅程，然而，這張13年合約中未包含逃脫條款，且設有拒絕交易條款，意味著哈波合約走完，將在費城待到2031年，那時的他也將是39歲，可以在費城人退休力拚名人堂。

▲哈波新球季轉戰費城人。（圖／達志影像／美聯社）



★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

