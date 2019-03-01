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哈波13年3.3億合約無逃脫條款　將在費城人待到2031年

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▲▼哈波。（圖／達志影像／美聯社）

▲費城人簽下哈波。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

自由市場最大咖球星哈波（Bryce Harper）爭奪戰歷經4個正式告終，宣布以13年3.3億美元加盟費城人，不僅刷新由教士馬查多（Manny Machado）締造的自由市場最高合約紀錄，也超越「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton），收穫北美四大職業運動最大張合約，成為世界棒壇最高薪男。

哈波這份合約長達13年，但並未當中並沒有包含任何逃脫條款，根據《The Athletic》記者羅森索爾（Ken Rosenthal）指出，這是他本人所要求，且裡面也將設有拒絕交易條款，意味哈波的合約走完，將在費城待到2031年，那時的他也將是39歲。

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日前馬查多才以10年3億美元改寫自由市場合約紀錄，現在哈波直接成為史上最大合約紀錄保持人，超越史丹頓在2014年與馬林魚簽下的13年3.25億美元價碼，成為大聯盟史上最大合約。

根據美媒報導，道奇、費城人和巨人先後提出了報價，外傳巨人開出史上最高價，道奇則是祭出「高薪短約」，平均年薪達到4000萬美元，隨後費城人加碼跟進，合約長度從10年加碼到13年，僅管平均年薪也下修到約2540萬美元，但這將幫助費城人在未來保有薪資空間，繼續追逐其他超級球星，像是垂涎已久的楚特（Mike Trout）。

哈波雖然頂著2012年新人王、2015年國聯MVP的光環，但去年合約年卻繳陷入低潮，打擊三圍.249/.393/.496與2017年的.319/.413/.595有很大的落差，不過2018年繳出的100打點和130保送都是生涯新高，轟出34發全壘打也是生涯第2高。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 哈波費城人
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