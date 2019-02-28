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UBA／漫長復健300多天　韓杰諭過得掙扎

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▲▼ UBA國立體大韓杰諭 。（圖／大專體總）

▲韓杰諭。（圖／大專體總）

記者洪偵源／桃園報導

傷癒歸來的韓杰諭，近來代表國體大出賽，屢有亮眼表現，與隊友一起頂住王柏智受傷後留下的戰力缺口，在這之前他經歷長達10個月的復健期。

韓杰諭從金華國中時其表現就關注，進入泰山高中後，卻因傷所苦，左膝與腳踝傷勢成了不定時炸彈，多次在關鍵時刻重傷離開戰線。

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國體大教頭桑茂森開玩笑說，從國中就注意韓杰諭，也很多學校等著找他，一度以為招不到，多虧他受傷，才讓國體大有機會。

其實韓杰諭的球風，與國體大的球風非常契合，能策應、能得分，所以桑茂森一直希望能延攬韓杰諭，甚至願意等他傷好歸隊。

韓杰諭表示，其實國中畢業就有考慮過以後讀國體大，高中兼現任隊友陳俊男指出，由於韓杰諭成績不錯，曾考慮甄試其他高排名的學校。

陳俊男開完笑説：「後來他受傷，國體大的醫療防護系統完善是出了名，我就問他要不要一起來，後來來了，他還排擠我！」

不過漫長的復健期，確實讓韓杰諭吃足苦頭，雖然他能笑笑地說，是出於對籃球的熱愛，才讓自己撐下去，也常常睡一覺就忘了這些煩惱，但那段時間確實很掙扎。

「我常在想，我不應該讓自己有機會受這麼嚴重的傷才對！」韓杰諭表示，但是出於對籃球的渴望，還是很想重回場上，也很珍惜目前的情況，「只要覺得痛，我就會回報給教練。」

關鍵字： UBA國體大韓杰諭
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