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影／暴龍賽前儀式很難？　書豪扒飯..隊友打禪、伏地挺身樣樣來

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記者吳易達／綜合報導

暴龍在27日於主場對陣塞爾提克以23分差大勝對手。此前，書豪也曾在節目中與Danny Green大談以前在D-League的種種往事，還在賽前對Danny問道，「賽前儀式要怎麼做，很難嗎？」Danny則回答，「很簡單，你就假裝有在做事，趴在地板上，做些運動、伏地挺身都行。」然而，就在28日林書豪上傳了一則限時動態，裡面隊友各式各樣的慶祝動作，打禪、扒飯、伏地挺身、仰臥起坐樣樣來。

▼暴龍賽前儀式隊友坐在地上「打禪」。（圖／林書豪IG）

▲▼暴龍開幕儀式隊友各種趣味動作。（圖／林書豪IG）

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在節目中，林書豪透漏，當他被簽入多倫多暴龍隊的消息傳開後，許多身邊好友都傳了Marc的影片並說，「這就會是明天的你。」書豪也是問了兩三次之後，Danny才告訴自己要怎麼做，對此書豪也表示，「Danny在這點救了我」。而在影片中可以看到，Danny自己也真的在儀式上做起了「仰臥起坐」。

▼賽前儀式中，書豪「扒飯」、Danny Green則是在一旁做「仰臥起坐」，另外旁邊還有一位隊友正在做「伏地挺身」。（圖／林書豪IG）

▲▼暴龍開幕儀式隊友各種趣味動作。（圖／林書豪IG）

據了解，林書豪與Danny Green當年都是從D-League爬上NBA的球員，在這方面他們可以說是曾一度共患難的戰友。他們紛紛指出，現在的發展聯盟比之前的D-League好多了，球員們不用再四處奔波，也有一個良好的環境可以打球。

▲暴龍林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

▲林書豪轉戰暴龍，期望不再錯過季後賽。（圖／達志影像／美聯社）

此外，在近四場的比賽中，暴龍隊給予書豪不少的上場時間，至少都有18分鐘以上，甚至在第一場剛到暴龍隊，書豪就上場了25分鐘多，繳出了8得分、5籃板、5助攻的好成績；在27日對陣塞爾提克的比賽更是「守爆」對位明星Kyrie Irving，讓對手連連打鐵、最終只繳出了10投3中的慘淡成績。

關鍵字： NBAJeremy linDanny Green林書豪暴龍多倫多RaptorsToronto
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