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斯洛維尼亞代言人　美學生把唐西奇當作地名作答

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記者黃詩崴／綜合報導

達拉斯獨行俠「天才新人」唐西奇（Luka Doncic）26日交手快艇繳出28分、10籃板、10助攻完成本季第4度大三元，來自斯洛維尼亞的唐西奇菜鳥年就展露不凡身手再加上有一張帥臉，也讓唐西奇擁有大批球迷。今天推特上就有著一張圖片，在地理考卷上學生回答斯洛維尼亞是「Lukaland77」！

一名美國老師富勒（Mattew Fuller）在推特上放上這張圖，並且標記獨行俠和唐西奇的帳號問他們，「這學生回答這麼有創意的答案我該不該給他學分呢？」。學生把斯洛維尼亞地區回答成「Lukaland 77」，Luka是唐西奇的名字，77號是他的背號，不確定老師會不會給這同學學分，但可以肯定地是這名同學肯定是唐西奇的球迷。

這則推特一出現便在網路上瘋傳，獨行俠官方推特也回應，「他應該得到A+，並且在幫他在期末考加上77分！」。斯洛維尼亞出產過11名NBA球員，目前現役的除了唐西奇外還有熱火卓吉奇（Goran Dragic），他們兩個也在2017年為斯洛維尼亞拿下隊史首座歐錦賽冠軍。

斯洛維尼亞共和國位於中歐，在1991年從南斯拉夫聯邦共和國中獨立出來，全國總人口僅200萬人，成為自1935年拉脫維亞隊奪冠後，在籃球歐錦賽封王的最小國家。

▼斯洛維尼亞在2017拿下歐錦賽首冠。（圖／翻攝自FIBA官網）

▲卓吉奇獲歐錦賽MVP，斯洛維尼亞歐錦賽奪冠。（圖／翻攝自FIBA官網）

關鍵字： NBA獨行俠唐西奇Luka Doncic斯洛維尼亞
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