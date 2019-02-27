大專足聯／北市大黃俊聞進U23很刺激　國際賽刷經驗期待柬埔寨

▲大專盃八強,北市大vs淡江，黃俊聞 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／桃園報導

大專足球聯賽公開一級八強賽事26日正式開踢，第四場比賽由北市大4以0力壓淡江，拿下晉級四強門票，下一場比較將要對上巴西如來之子的南華，目前被選進中華男足U23代表隊大名單的黃俊聞說，「去年大專有對過南華，我們3比0贏球，但今年他們滿強的不能輕敵。」

北市大8強賽對上淡江，上半場第10分鐘郭博瑋禁區右腳起腳破門，第18分鐘陳瑞杰一腳遠射，帶領北市大2比0進入下半場，淡江頻頻遭到斷球，難以有較威脅進攻，下半場60分鐘，秦文彥右路傳給陳威仁破門，第73分鐘陳威仁本場梅開二度，最終北市大以4比0晉級四強。

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黃俊聞認為防守還要改進、要更密集，希望下一場順利贏下南華，最想遇到輔大，「去年就是輸0比2他們，我們第二名，今年就雪恥啊，我們今年陣容滿齊全的，很期待在冠亞軍戰對到。」

而黃俊聞過去曾被選進U19，「國際賽打起來真的很強，最印象深刻的是對上阿聯酋，被進很多球，他們球風快、體格也夠粗，就難抗衡。」而現在也被選在U23大名單中，雖然還要進行第三階段才能確定正選，「U23的感覺很刺激，可以看很多別的學校的一起踢球，加上北市大有很多學長都有入選，希望能夠被選到最後的23人正選名單中。」

由於亞足聯U23錦標賽資格賽，也是攸關奧運資格的賽事，U23代表隊日前曾和南華進行友誼賽以1比3輸球，黃俊聞說，「應該是只有完成教練的模式，太死了，沒有自己的打法，王家中教練就說我們打得不積極，不應該是被綁死死的。自己也有缺點要改進，像是比較愛玩會笑啊，就會被罵。」

U23分組3月底將要對上南韓、澳洲和柬埔寨的超硬仗，黃俊聞則是期待對上柬埔寨，「南韓比較困難，柬埔寨感覺應該沒南韓那麼強，而且跟澳洲體格差太多，覺得輸贏不重要，比較想跟國外的踢，讓自己很累，這樣才比較有經驗，是國內比賽比較難得到的。」