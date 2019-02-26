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中職／統一獅推出台南限定季票　球迷享4大優惠

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▲統一獅推出台南限定季票。（圖／統一獅提供）

▲統一獅推出台南限定季票。（圖／統一獅提供）

體育中心／綜合報導

統一獅本季在台南棒球場安排40場賽事，球團推出台南限定全年季票服務，享受四大好康優惠，票價享折扣之外，球迷能有專屬自己座位，且能夠優先兌換主場行銷主題活動贈品，若獅晉級職棒30年季後賽或總冠軍戰，也有統一獅主場優先購票權益。

獅隊台南主場限定套票包括全票優惠專案及半票優惠方案，全票優惠方案為每套 10,850元，半票優惠方案每套則是8,850元，2月27日18時起於統一獅官方網站購物商城開放訂購（https://www.uni-lions.com.tw/?type=13），訂購完畢完成繳費後，球團工作人員會依3月5日起據訂單編號順序，主動與球迷聯繫，確認選購座位。

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完整4大好康優惠如下 

好康一：票價折扣，平均每張門票省71元以上(最高每張可省121元)
好康二：台南棒球場專屬自己的座位
好康三：優先至售票口兌換統一獅台南主場行銷主題活動贈品(不包含廠商活動贈品，請依現場規定辦理)，主辦單位有權依現場狀況調整
好康四：凡統一獅晉級職棒30年季後賽或總冠軍戰，享有統一獅主場優先購票權益。

備註：若遇特殊主題活動，票價較一般賽事票價高，需補票差價才能同時享有同樣福利。（如：2018年超人力霸王主題日）

關鍵字： 中職統一獅中華職棒
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