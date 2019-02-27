大專足聯／吳東洋世界波吊射進球　PK踢飛沒英雄命

▲吳東洋。（圖／記者謝孟儒攝）



記者林育正／桃園報導

銘傳大學大中場吳東洋在大專足球聯賽8強賽中，踢進超遠距離的世界波吊射，幫助銘傳延長賽2比1領先台灣體大。可惜他在最後的PK大戰沒能頂住壓力一腳踢飛，最終銘傳2比2(2:4)無緣4強。「難得在主場打當然想把勝利留下來。但實力不如人明年再來！」吳東洋說。

吳東洋畢業自宜蘭高中，他透露其實平常並沒有花太多時間練習長射，反而是高中時期曾針對同時帶有傳球和射門意圖的吊射下過不少功夫。「我本來想要傳球，看到守門員有出來一點，就想說射射看。覺得進球是奇蹟，我自己也有點嚇到。」

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在延長賽結束前7分鐘進球，吳東洋衝向場邊，對著轉播的攝影機鏡頭指著校徽，「我沒有先想好，就是自然反應。我是銘傳人，就是銘傳的驕傲。」他也說這是上大學以來，進過最漂亮的一球。

可惜銘傳沒能高興太久，眼看勝利就要到手，台體江信隆門前亂軍之中將球踢進門，戰線再延長到PK。 吳東洋在PK 2:2的狀況下為銘傳第3個上場的球員，結果一腳踢飛讓他失望地將頭低下來。「我的腳在抖，扛不住壓力。原本想踢刁鑽，踢到右邊。」

結果吳東洋之後的邱柏叡也被擋下，兩大進球功臣PK都沒進，無緣英雄命。「輸沒關係，我們還有很多比賽要一起踢。希望能拿下五人制冠軍，企甲也能保持前4不要掉下去。」