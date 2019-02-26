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英超球星帶8女別墅開「16人大型轟趴」　巴義混血辣模「來一發」

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▲▼克萊因（Nathaniel Clyne）。（圖／達志影像／美聯社）

▲克萊因（Nathaniel Clyne）。（圖／達志影像／美聯社）

體育中心／綜合報導

英超伯恩茅斯雖然靠著從利物浦借來的克萊因（Nathaniel Clyne）踢出佳績，但這位27歲右後衛卻在26日傳出醜聞。由於克萊因合約中有不對陣東家條款，因此9日球隊0比3不敵利物浦的比賽未隨隊，但他卻帶著8名女生包括2名未成年，跑去西班牙別墅開趴。

根據《The Sun》報導，克萊因在每晚要價3000英鎊（約12.4萬新台幣）的度假勝地馬貝拉（Marbella）別墅開趴，且還從英國「空運」8名女生，其中包含16、17歲未成年各一名，且爆料者指出，克萊因還與巴西、義大利混血模特兒莫蘭（Estelle Morain）發生關係。

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▲巴西、義大利混血模特兒莫蘭（Estelle Morain）Instagram。

週薪高達7萬英鎊（約288新台幣）的克萊因，包下8名女生以及7名男性友人所有費用，一群人在別墅喝酒、吸笑氣，開一場瘋狂的派對。大夥玩了一個晚上不過癮，再開了第二天的轟趴。

另一名爆料者透露，其中一名女孩以為要跟克萊因度過一個浪漫的假期，不料飛機降落馬貝拉後他看見的是一群女生，這讓她瞬間爆哭。且這個派對中除了克萊因與其他男性友人原本就認識，8名女生都互不認識。

雖然克萊因的瘋狂轟趴造成社會觀感不佳，但球隊暫時沒有公佈會對他做出任何懲處。除了這方面，克萊因帶的2名未滿英國法定18歲成年的女生，恐怕會有法律責任。

關鍵字： 英超伯恩茅斯利物浦克萊因莫蘭
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