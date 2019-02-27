世籃賽／美洲區陣容豪華　35名NBA球員齊拚奧運

▲美國夢幻隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

2019世界盃籃球賽美洲區資格賽由美國、加拿大、阿根廷、委內瑞拉、巴西、波多黎各、多明尼加等7支球隊晉級，身為籃球強權的美洲區各國將於正值8月NBA休賽期間眾星出擊，根據近年參賽狀況，美洲區至少將有近35名NBA球員率隊挑戰世界盃。

美國（13人）

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近年NBA球員參與國際賽態度踴躍，以2019年4月美國隊35人培訓名單扣除傷病與婉拒可能後，將預計至少有以下球員，柯瑞（Stephen Curry）、哈登（James Harden）、厄文（Kyrie Irving）、米德爾頓（Khris Middleton）、湯普森（Klay Thompson）、詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、喬治（Paul George）、哈瑞斯（Tobias Harris）、戴維斯（Anthony Davis）、卓蒙德（Andre Drummond）、喬丹（DeAndre Jordan）、透納（Myles Turner）等13人較為可能。

▲騎士湯普森 （圖／達志影像／美聯社）

加拿大（8人）

加拿大過去曾以熱火隊歐利尼克（Kelly Olynyk）、溜馬隊喬瑟夫（Cory Joseph）、灰熊隊布魯克斯（Dillon Brooks）等人為培訓名單，金塊莫瑞（Jamal Murray）、快艇亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、灰狼威金斯（Andrew Wiggins）、獨行俠鮑威爾（Dwight Powell）、騎士湯普森（Tristan Thompson）也將有機會進入名單內。

巴西（8人）

巴西預計會以資格賽球員為主，如瓦萊喬（Anderson Varejao）、巴伯沙（Leandro Barbosa），缺席里約奧運的前馬刺中鋒史普利特（Tiago Splitter）也有可能再度徵招，年紀較長的球員如火箭努內（Nene Hilario）或是前湖人球員黑席米爾（Rafael Hettsheimeir）也可能入隊，其餘較年輕球員如爵士尼托（Raulzinho Neto）、暴龍發展聯盟球員諾蓋拉（Lucas Nogueira）、前火箭球員馬查度（Scott Machado）也將有可能入選。

▲灰狼唐斯。（圖／達志影像／美聯社）

多明尼加（4人）

多明尼加預計將會以灰狼唐斯（Karl Anthony Towns）與塞爾提克霍佛德（Al Horford）為主力，唐斯於16歲時就曾入選多明尼加國家隊名單，霍佛德則於2011年曾出賽阿根廷美錦賽。其餘較年長有資歷球員如前小牛球員維倫紐瓦（Charlie Villanueva）、前火箭球員賈西亞（Francisco Garcia ）都有可能被徵招。

阿根廷（3人）

阿根廷預計將會以資格賽參賽球員史柯拉（Luis Scola）、前馬刺球員拉普羅維多拉（Nicolas Laprovittola）、前老鷹球員布魯西諾（Nicolas Brussino）等3人為班底。

▲史柯拉於資格賽仍有替阿根廷出賽。（圖／CFP）

波多黎各（2人）

前騎士球員哈倫（John Holland）已替波多黎各於剛結束的資格賽出賽，多次入選的前尼克球員柏克曼（Renaldo Balkman）也有望回歸，原本陣中主力控球獨行俠巴瑞亞因阿基里斯腱斷裂確定無緣替國家出征。

委內瑞拉（1人）



委內瑞拉曾於2015年以沒有任何一位NBA球員的陣容拿下美錦賽冠軍，而本次資格賽也提早於最後一輪前就以分組第2率先晉級，委內瑞拉過去曾有前籃網球員瓦茲奎茲（Greivis Vasquez）一度入選里約奧運名單，但他最後未參加，今年世界盃將有望再找他回歸。

美國、加拿大、阿根廷、委內瑞拉、巴西、波多黎各、多明尼加共7支球隊將於3月16日由國際籃總進行抽籤決定8月31日至9月15日於中國舉行的世界盃籃球賽對戰分組。

