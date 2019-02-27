運動雲

> >

世籃賽／美洲區陣容豪華　35名NBA球員齊拚奧運

ETtoday運動雲

▲中國男籃控衛趙繼偉。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國夢幻隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

2019世界盃籃球賽美洲區資格賽由美國、加拿大、阿根廷、委內瑞拉、巴西、波多黎各、多明尼加等7支球隊晉級，身為籃球強權的美洲區各國將於正值8月NBA休賽期間眾星出擊，根據近年參賽狀況，美洲區至少將有近35名NBA球員率隊挑戰世界盃。

美國（13人）

請繼續往下閱讀...

近年NBA球員參與國際賽態度踴躍，以2019年4月美國隊35人培訓名單扣除傷病與婉拒可能後，將預計至少有以下球員，柯瑞（Stephen Curry）、哈登（James Harden）、厄文（Kyrie Irving）、米德爾頓（Khris Middleton）、湯普森（Klay Thompson）、詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、喬治（Paul George）、哈瑞斯（Tobias Harris）、戴維斯（Anthony Davis）、卓蒙德（Andre Drummond）、喬丹（DeAndre Jordan）、透納（Myles Turner）等13人較為可能。

▲騎士湯普森 。（圖／達志影像／美聯社）

▲騎士湯普森 （圖／達志影像／美聯社）

加拿大（8人）

加拿大過去曾以熱火隊歐利尼克（Kelly Olynyk）、溜馬隊喬瑟夫（Cory Joseph）、灰熊隊布魯克斯（Dillon Brooks）等人為培訓名單，金塊莫瑞（Jamal Murray）、快艇亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、灰狼威金斯（Andrew Wiggins）、獨行俠鮑威爾（Dwight Powell）、騎士湯普森（Tristan Thompson）也將有機會進入名單內。

巴西（8人）

巴西預計會以資格賽球員為主，如瓦萊喬（Anderson Varejao）、巴伯沙（Leandro Barbosa），缺席里約奧運的前馬刺中鋒史普利特（Tiago Splitter）也有可能再度徵招，年紀較長的球員如火箭努內（Nene Hilario）或是前湖人球員黑席米爾（Rafael Hettsheimeir）也可能入隊，其餘較年輕球員如爵士尼托（Raulzinho Neto）、暴龍發展聯盟球員諾蓋拉（Lucas Nogueira）、前火箭球員馬查度（Scott Machado）也將有可能入選。

▲▼唐斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰狼唐斯。（圖／達志影像／美聯社）

多明尼加（4人）

多明尼加預計將會以灰狼唐斯（Karl Anthony Towns）與塞爾提克霍佛德（Al Horford）為主力，唐斯於16歲時就曾入選多明尼加國家隊名單，霍佛德則於2011年曾出賽阿根廷美錦賽。其餘較年長有資歷球員如前小牛球員維倫紐瓦（Charlie Villanueva）、前火箭球員賈西亞（Francisco Garcia ）都有可能被徵招。

阿根廷（3人）

阿根廷預計將會以資格賽參賽球員史柯拉（Luis Scola）、前馬刺球員拉普羅維多拉（Nicolas Laprovittola）、前老鷹球員布魯西諾（Nicolas Brussino）等3人為班底。

▲美國隊崔斯、阿根廷史柯拉。（圖／CFP）

▲史柯拉於資格賽仍有替阿根廷出賽。（圖／CFP）

波多黎各（2人）

前騎士球員哈倫（John Holland）已替波多黎各於剛結束的資格賽出賽，多次入選的前尼克球員柏克曼（Renaldo Balkman）也有望回歸，原本陣中主力控球獨行俠巴瑞亞因阿基里斯腱斷裂確定無緣替國家出征。

委內瑞拉（1人）

委內瑞拉曾於2015年以沒有任何一位NBA球員的陣容拿下美錦賽冠軍，而本次資格賽也提早於最後一輪前就以分組第2率先晉級，委內瑞拉過去曾有前籃網球員瓦茲奎茲（Greivis Vasquez）一度入選里約奧運名單，但他最後未參加，今年世界盃將有望再找他回歸。

美國、加拿大、阿根廷、委內瑞拉、巴西、波多黎各、多明尼加共7支球隊將於3月16日由國際籃總進行抽籤決定8月31日至9月15日於中國舉行的世界盃籃球賽對戰分組。
 

關鍵字： 美國加拿大阿根廷委內瑞拉巴西波多黎各多明尼加世籃資格賽世界盃男籃NBA
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

熱門新聞

柯瑞回夏洛特三分合計31投8中　柯爾：他像那裡的市長不容易

沖繩現場／郭泰源是史上最強投手！火腿球探：當年赴美一定成功

沖繩現場／王柏融不易陷低潮！全壘打藝術家：他能對付日投變化球

中職／林書逸3安開轟　兄弟11比3大勝耐克森英雄

日職／各隊選手年薪公布　王柏融、陽岱鋼排名前段班

大專足聯／南華巴西教頭：台灣球風像讀書　足球好玩更重要　

讀者回應

﻿

最新新聞

1「天勾」賈霸賣4冠軍戒指做公益

2史耐德新工作　轉戰天使不當教練

3洛磯8年2.6億綁亞瑞納多　

4字母哥本季217次灌籃多於其它7隊

5大專棒聯決戰天母　揪團看球拿好禮

熱門新聞

1柯瑞返鄉又打鐵　柯爾道出難處

2郭泰源是史上最強投手！火腿球探：當年赴美一定成功

3全壘打藝術家：王柏融能對付日投變化球

4林書逸3安開轟　兄弟大勝英雄

5日職年薪　王柏融陽岱鋼在前段班

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

不僅打擊優異！日媒讚：王柏融守三壘夠水準

沖繩現場／面對關注沒壓力！　王柏融：拿出好表現回饋大家

沖繩現場／隊友喊「打得好！」　王柏融不知道他們怎麼會說中文

展現4棒價值　王柏融連8場敲安火腿先馳得點

羅志祥錄到一半...地上撿到Bra　失主當場崩潰：好丟臉

Ella快嘴飆完《你要的全拿走》　 網驚：比林俊傑羅志祥都強

白狼衝立院失足「糗跌入棺材」 小弟急護駕：保護總裁！

華為首款5G可摺疊手機要價8萬　Mate X 下載1GB只需3秒！

國二男寒假跟媽借3600元擺攤 8天「狂吸7.8萬台幣」還雇2助手
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366