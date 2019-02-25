法瑞德遭評不擅投三分　加盟火箭命中率翻倍創生涯新高

▲法瑞德（左）加入火箭後三分球出手次數上升不少（圖／路透）

記者陳瑞浩／綜合報導

火箭「半獸人」法瑞德（Kenneth Faried）過去曾遭質疑不擅於投三分不符合聯盟潮流，但他加入火箭後14場共命中5顆三分，除了超越上季12場只有1顆的表現外，命中率也繳出生涯新高的45%。根據《休士頓紀事報》報導，法瑞德表示他本來就會投三分球，只是沒有發揮的機會，過去也受限教練設定因此不常出手。

法瑞德自1月底加入火箭後表現脫胎換骨，他場均繳出16分、9.9籃板、1.1助攻，他生涯前8季效力金塊時三分球只投進8顆，季初效力籃網也只投進1顆，加入火箭後他出賽14場三分球出手已達11次，共投進5顆，命中率也由籃網時期的20%飆升至45%，甚至超越他生涯9個球季的生涯平均三分球命中率。

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法瑞德表示，「我一直都有三分能力，之前不出手是因為教練總叫我做些特定的事，我通常都很配合教練，所以不常出手，但我一直都在練三分球，很多人都要我改善三分能力與罰球，我都有聽進去。」

▲火箭法瑞德。（圖／CFP）

法瑞德目前對於自己加入火箭也相當滿意，他表示，「在火箭打球很有趣，是我一直等待的機會，火箭相信我，我也一直很努力練三分球，現在聯盟都需要大個子拉開空間，我現在正在這麼做。」

隊友保羅（Chris Paul）也針對法瑞德的三分球表現表示，「他每天都在我們設定的打法中練習投三分球，我們已經很信任他，會希望看他有怎樣的表現。」火箭目前在法瑞德加入後已打出8勝6敗戰績，目前以34勝25敗戰績排名西區第5。