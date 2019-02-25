HBL／從砍將變指揮官　楊皓韋收起進攻渴望

▲楊皓韋。（圖／記者洪偵源攝，下同）



記者洪偵源 ／台北報導

楊皓韋國中時就憧憬田浩自由奔的球風，來到高苑工商就讀後，原以為可以接下學長的棒子，傳承這般充滿靈性的風格，豈料被要求轉型為控球，還要壓抑自己的進攻慾望。

107學年度的楊皓韋，一改持球衝鋒陷陣的球風，反成為後場指揮官，幫助隊友得分為第一優先，只在適當的時機，由自己進攻籃框，在球風奔放的高苑，楊皓韋可沒這麼簡單適應。

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「我國中就很喜歡田浩打球的方式，一直看他的比賽hightlight！」楊皓韋說，從國中開始它就一直靠著身體素質在進攻上，一直到剛進高苑也一樣，也以為自己可以像田浩一樣。

不過在本屆聯賽開打前，高苑的大小盃賽，楊皓韋明顯減少出手次數，以傳導球為第一優先，因為教頭田本玉希望他轉型。

轉型的過程，楊皓韋坦承一度很不能適應，甚至疑惑為什麼自己得轉型，「我知道教練是為我好，希望我打得更聰明，她也告訴我不用一場比賽非要得30分才能贏球。」

楊皓韋明白轉型對自己的好處，但剛開始打得很掙扎，畢竟他是憧憬田浩的風格，但也很清楚自己必須和學長走不同的路。

高三的楊皓韋，本屆平均每場出賽23分鐘，可貢獻7.3分、4.3籃板以及3.4次助攻，不過在關鍵時刻，有空檔也不會客氣，也讓對手在簡賀宇、蔣浩文以及林奇翰之外，必須多注意他。

楊皓韋開季後的表現，看不出適應不良的狀況，總會以幫忙卡位、導傳球為優先，也關注在防守上，但他覺得自己可以再更好。