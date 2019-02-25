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魔球派比恩導師重返運動家　電影《魔球》再次上演

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總經理奧德森感嘆近年的大都會身陷財務困境。(圖／達志影像)

▲前大都會總管奧德森戰勝癌症，重回運動家任職顧問。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

奧克蘭運動家球團上月底宣布，聘請前大都會總管奧德森（Sandy Alderson）回到運動家擔任棒球運營高級顧問，負責輔助營運總裁比恩（Billy Beane）的工作，這位魔球理論導師自1988年離開運動家後再度重回灣區。

奧德森在比恩眼中，是個導師也是貴人。比恩球員生涯並不順遂，在他失意的時候，他找上奧德森希望擔任運動家球探，奧德森也答應了他。自此之後，他成為奧德森最重要的助手，也從奧德森身上學習到許多。

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畢業於哈佛法學院的奧德森在1981年進入運動家球團，於1983年被任命為球團總管，原本對於棒球理解僅是入門程度，但他想法卻是非常超前，透過棒球數據分析，發現上壘率對於比賽有重大影響，在當時注重打擊率的時空下，他的想法完全顛覆傳統。

在奧德森的領軍下，運動家開始著重於農場系統重建，培養出坎塞柯（Jose Canseco）、馬怪爾（Mark McGwire）和魏斯（Walt Weiss）等球星，1988年至1991年期間拿下4座分區冠軍，以及3座美聯冠軍，並在1989年奪得世界大賽冠軍。

▲比恩的運動家再度於季後賽出局，經營策略受到質疑(圖／達志影像／美聯社)

▲運動家營運總裁比恩。（圖／達志影像／美聯社）

知名棒球電影《魔球》著墨在比恩和數據分析師彼得（Peter DePodesta）身上，但事實上，奧德森很早就開始專研「賽伯計量學」，比恩能夠將魔球派發揚光大，正是由奧德森領進門，說是比恩的導師一點也不為過。

奧德森離開運動家後，把球隊重任交給比恩，自己陸續到大聯盟、教士和大都會任職，去年7月他因癌症辭去工作返家休養，經過化療後身體健康改善，讓他再次決定回到熟悉的棒球工作，對於回到運動家擔任顧問職感到相當興奮。

導師奧德森回來球隊幫忙，比恩也非常開心，他表示，「在我的棒球生涯當中，他的指導和友誼是段寶貴的回憶，期待他為球團帶來新的觀點。」

▲▼2018，奧克蘭運動家。（圖／達志影像／美聯社）

▲上季運動家再次上演魔球奇蹟，暌違4年打進季後賽。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 魔球moneyball運動家奧德森比恩
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