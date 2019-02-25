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印地安人4台將全出動　胡智為吞敗、張育成敲首安

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▲▼胡智為。（圖／達志影像／美聯社）

▲胡智為轉戰印地安人後首次登板投球。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

印地安人今（25）日熱身賽以3比12不敵響尾蛇，陣中4名台將都有出場紀錄，擔任先發投手的胡智為投2局掉3分吞下敗投；張育成擔綱先發游擊敲出1支二壘安打；江少慶中繼一局無失分；朱立人也獲得上場蹲捕3局的機會。

胡智為首局狀況不穩，面對響尾蛇前4棒被敲出3支安打包括2支長打以及送出1次保送，儘管隨後回穩連續解決3名打者，但也讓他首局就掉了3分都是自責分，第2局儘管開局也被敲出一壘安打，不過很快就抓到接下了的打者。胡智為今天總計2局，被敲4支安打、1次保送，失3分都是自責分，再加上印地安人投手沒辦法壓制響尾蛇最終胡智為也吞下敗投。

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▲▼張育成。（圖／截至推特）

▲張育成先發出賽首次打擊就敲出長打。（圖／截至推特）

張育成擔任先發游擊手、打第8棒，2局下首次上場打擊面對響尾蛇第2任投手吉布森（Daniel Gibson）打第1球就送到左外野二壘安打。儘管張育成接下來再第4、6局上場打擊都沒有敲出安打，今天總計繳出3支1，防守端則是2次防守機會沒有失誤。

江少慶第7局登板中繼，同時間印地安人也換上朱立人替他接補，江少慶中繼1局被敲2支安打不過沒有失分，儘管江少慶今天被2支安打內容不算理想，但是印地安人今天8名投手中也只有3位投手沒有失分紀錄的。7局上場蹲捕的朱立人，今天有1次上場打擊的機會，打出中外野飛球遭接殺。

印地安人目前熱身賽表現1和1敗尚未開胡，先發投手鮑爾（Trevor Bauer）、奇普尼斯（Jason Kipnis）等主力，將在明天交手遊騎兵中出賽迎來熱身賽首秀。

▼印地安人4台將同場出賽 。（圖／截自江少慶 S.C.Chiang粉絲專頁）

▲張育成、朱立人、江少慶、胡智為 。（圖／截自江少慶 S.C.Chiang粉絲專頁）

關鍵字： 大聯盟印地安人胡智為張育成朱立人江少慶
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