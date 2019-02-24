追夢工程計畫最後階段　 8位青少棒競爭3個甲子園名校名額

▲頂新和德文教基金會與「台日野球留学支援」共同攜手推出的「追夢工程計畫」。（圖／頂新和德文教基金會提供）

體育中心／綜合報導

頂新和德文教基金會與「台日野球留学支援」共同攜手推出的「追夢工程計畫」邁入最終階段，於今(24)日舉辦第三階段測試會，由第二階段脫穎而出的8位青少棒選手，角逐3個赴日打球留學的名額。

「追夢工程計畫」與金城學園遊學館高等學校合作，計畫選出的3位選手將可進入甲子園名校就讀，接受日本「理論棒球」的科學化訓練，並由頂新和德文教基金會提供全額獎助學金，幫助台灣年輕選手們勇敢追夢。

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計畫自去年8月啟動，吸引全台多位優秀選手參與。第二階段測試會更邀請到中職教練林威助、日職選手廖任磊及吳念庭擔任評審，經過兩階段的篩選與測試，由8位青少棒選手脫穎而出，正式進入最終階段的測試。

此次測試會項目包含速度、打擊、守備、投球等全方位的測試，並進行實戰測試，除了評估選手各方面的能力及技巧外，更關注選手於場上的態度及未來的發展潛力。最終階段將選出3位球技與品行兼具的優秀球員，獲得赴日本高中打球留學之機會。

▲頂新和德文教基金會與「台日野球留学支援」共同攜手推出的「追夢工程計畫」。（圖／頂新和德文教基金會提供）

負責此次測試會的「台日野球留学支援」創辦人暨執行長晁菘徽表示：「去日本留學打球是非常辛苦的挑戰，因此除了場上的球技外，我們更重視球員表現出的積極與態度，進入最終測試的選手們都很優秀，期待他們可以表現出最好的一面。」

「追夢工程計畫」與日本甲子園傳統名校金城學園遊學館高等學校合作，選出的3位優秀選手將進入此日本高校就讀。遊學館高校為傳統棒球強權學校，創部至今已先後打入日本高校棒球最高殿堂「夏季甲子園」達7次之多，學校棒球隊更以「理論棒球」訓練聞名全日本。遊學館高校注重科學化的訓練，相對以往土法煉鋼的方式，針對每一位選手的優缺點進行調整或加強，能更有效率的達到訓練目標。

▲日本金城學園遊學館高等學校。（圖／頂新和德文教基金會提供）

遊學館高校擁有專業的訓練團隊與設備，能提供選手良好的訓練資源，棒球隊有資深的教練團外，更有專門的體能訓練師及治療師，幫助球員讓身體維持更加穩定的狀態。設備方面，除了專屬的棒球場外，還有人工草皮的室內球場及重量室，讓球員在雨天也能維持正常訓練，在日本是少數擁有此設備與資源的球隊。

遊學館高校也非常重視此次合作，特地來台觀看測試會狀況，金城學園遊學館高等學校校長竹田剛先生表示：「很期待台灣選手加入，透過互相交流，將帶給球隊嶄新的氣象。」

▲日本金城學園遊學館高等學校。（圖／頂新和德文教基金會提供）