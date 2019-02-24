運動雲

> >

詹皇干預球隊運作？　前騎士冠軍總管替他背書

ETtoday運動雲

▲▼騎士前總管葛瑞芬。（圖／達志影像／美聯社）

▲騎士前總管葛瑞芬。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）曾在2016年幫前東家騎士奪下隊史首座總冠軍，但當時不斷有傳言，指出「詹皇」在隊內垂簾聽政、事事過問，活像「影子總管」，就算轉戰湖人後這些謠言仍持續發酵。不過日前騎士前總管葛瑞芬（David Griffin）上節目力挺詹姆斯，「他是更衣室裡的意見領袖沒錯，但說他是真正的幕後決策者這種話我無法不反駁，太荒謬了。」

詹姆斯在2014-15年球季從熱火重返騎士懷抱，外界就普遍認為，騎士的重大決策都是詹皇在背後操刀，例如他的好兄弟們，史密斯（J.R. Smith）和湯普森（Tristan Thompson）獲得天價合約。而詹姆斯更被爆多次在比賽中質疑前總教練布拉特（David Blatt）的戰術運用，影響到布拉特的威信，讓外界質疑，詹姆斯在場上的影響能力是否遠大於教練團的指揮能力？

請繼續往下閱讀...

▲▼詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹姆斯的好兄弟史密斯、湯普森都簽下溢價合約。（圖／達志影像／美聯社）

對此，騎士前總管葛瑞芬接受《運動畫刊》訪問時，先是肯定詹姆斯像個「籃球學系的學者」，在球隊營運事務上的確擁有話語權，「但身為球隊的一份子，他本來就可以出聲，甚至去當球隊領袖。」並解釋到任何球員的意見都是相當重要的，「包括厄文（Kyrie Irving）、洛夫（Kevin Love）的看法，我們都會一樣重視，每個人都希望成為成功過程的一份子，我們就像一個家庭一樣。」

至於如何看待湖人球團總裁魔術強森（Magic Johnson）處理這次的交易風波，葛瑞芬則緩頰，「我相信他為自己的球隊非常積極的交易，並為球隊的未來努力，這就是一個決策者該做的事。我想湖人總是那麼受媒體關照的原因，也跟詹姆斯有關係吧，畢竟他就是一位影響力如此巨大的球星。不過我也不會妄下斷言，去揣測他們討論的過程，但我個人的偏好是把事情留在內部就好，不會想鬧得沸沸揚揚。」

▲▼詹皇曾為騎士拿下隊史首冠。（圖／達志影像／美聯社）

▲詹皇曾為騎士拿下隊史首冠。（圖／達志影像／美聯社）

「詹皇」2010年離開騎士轉會邁阿密熱火，球隊請來葛瑞芬擔任總管一職，主掌球員的重建期，當中代表作為2011年以狀元籤迎來控衛厄文（Kyrie Irving），成為後來2016年奪冠賽季的核心成員之一。2017年騎士衛冕失敗後，葛瑞芬與球隊分道揚鑣，轉而在《NBA TV》擔任分析師。

關鍵字： NBA湖人騎士LeBron James詹姆斯總管葛瑞芬
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

熱門新聞

沖繩現場／王柏融敲三壘安打　廣島名將：沒有全壘打？

克蕭疑罹患「死臂」無限期停機　復出沒有時間表

沖繩現場／展現4棒價值　王柏融連8場敲安助火腿先馳得點

中職／LamiGirls新成員　 甜美女大生若潼亮相

杜拜女網賽／謝淑薇直落二奪冠　收下生涯第21冠

金柏瑞堅持6年1億後援最大約　寧願沒球打也不降價

讀者回應

﻿

最新新聞

1王柏融敲安賺打點、陽岱鋼內野安打

2天使折翼　璞園共識：守死他

3生涯在台結束　小林亮寬感激象迷

4守死天使　強森領軍24分宰台銀

5難忘2001年　養父鐵：一生不忘記

熱門新聞

1王柏融敲三壘安打　廣島名將：沒全壘打？

2克蕭疑患「死臂」　復出無時間表

3王柏融連8戰安打　助火腿先馳得點

4LamiGirls新員　 甜美女大生若潼

5謝淑薇收下生涯第21冠

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

球鞋爆裂害詹皇接班人威廉森扭傷　Nike市值蒸發345億

李智凱鞍馬連奪兩金　離奧運只差一步

沖繩春訓／握手傷到松坂大輔　中日：無法預測球迷行動

沖繩春訓／大雨澆不熄熱情　中日龍電視直播打擊練習

沖繩現場／王柏融不畏廣島洋投！　敲出深遠三壘安打

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

舞獅後腳猛力一跳柱子竟倒了　歪頭傻眼貓咪：啊怎麼回去？

插畫家「超直白」認整型！　拆紗布「真貌現形」網讚：好正

駁火影片曝光！女警遭近距離開槍　驚險閃過...「連開15槍」擊斃兇嫌

台大恐怖男施暴3女友再道歉！　藏滿「前任裸照」她驚：有我名字
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366