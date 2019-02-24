詹皇干預球隊運作？　前騎士冠軍總管替他背書

▲騎士前總管葛瑞芬。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

洛杉磯湖人詹姆斯（LeBron James）曾在2016年幫前東家騎士奪下隊史首座總冠軍，但當時不斷有傳言，指出「詹皇」在隊內垂簾聽政、事事過問，活像「影子總管」，就算轉戰湖人後這些謠言仍持續發酵。不過日前騎士前總管葛瑞芬（David Griffin）上節目力挺詹姆斯，「他是更衣室裡的意見領袖沒錯，但說他是真正的幕後決策者這種話我無法不反駁，太荒謬了。」

詹姆斯在2014-15年球季從熱火重返騎士懷抱，外界就普遍認為，騎士的重大決策都是詹皇在背後操刀，例如他的好兄弟們，史密斯（J.R. Smith）和湯普森（Tristan Thompson）獲得天價合約。而詹姆斯更被爆多次在比賽中質疑前總教練布拉特（David Blatt）的戰術運用，影響到布拉特的威信，讓外界質疑，詹姆斯在場上的影響能力是否遠大於教練團的指揮能力？

請繼續往下閱讀...

▲詹姆斯的好兄弟史密斯、湯普森都簽下溢價合約。（圖／達志影像／美聯社）



對此，騎士前總管葛瑞芬接受《運動畫刊》訪問時，先是肯定詹姆斯像個「籃球學系的學者」，在球隊營運事務上的確擁有話語權，「但身為球隊的一份子，他本來就可以出聲，甚至去當球隊領袖。」並解釋到任何球員的意見都是相當重要的，「包括厄文（Kyrie Irving）、洛夫（Kevin Love）的看法，我們都會一樣重視，每個人都希望成為成功過程的一份子，我們就像一個家庭一樣。」

至於如何看待湖人球團總裁魔術強森（Magic Johnson）處理這次的交易風波，葛瑞芬則緩頰，「我相信他為自己的球隊非常積極的交易，並為球隊的未來努力，這就是一個決策者該做的事。我想湖人總是那麼受媒體關照的原因，也跟詹姆斯有關係吧，畢竟他就是一位影響力如此巨大的球星。不過我也不會妄下斷言，去揣測他們討論的過程，但我個人的偏好是把事情留在內部就好，不會想鬧得沸沸揚揚。」

▲詹皇曾為騎士拿下隊史首冠。（圖／達志影像／美聯社）



「詹皇」2010年離開騎士轉會邁阿密熱火，球隊請來葛瑞芬擔任總管一職，主掌球員的重建期，當中代表作為2011年以狀元籤迎來控衛厄文（Kyrie Irving），成為後來2016年奪冠賽季的核心成員之一。2017年騎士衛冕失敗後，葛瑞芬與球隊分道揚鑣，轉而在《NBA TV》擔任分析師。