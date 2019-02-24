東京奧運桌球桌恐用「大陸製」　日媒憂對伊藤美誠不利

▲伊藤美誠身材較嬌小，若使用中國製球桌恐會影響打法。（圖／取自ITTF）



記者顏如玉／綜合報導

歷屆奧運桌球項目，幾乎都由中國稱霸，明年的東京奧運，中國也不例外喊出5金目標，不只球技威武，中國也將攻佔設備市場，據日媒報導，明年奧運可能使用「中國製」桌球桌，對此日媒一片擔憂，因為目前為止日本選手普遍難以適應中國的桌球桌。

今年日本國內的T聯賽，改採用中國製的桌球桌，希望選手能及早適應，而去年國際桌總年終賽時，就曾使用中國製桌球台，當時伊藤美誠和她的女雙搭檔早田希娜都曾表示，彈性、力度都不一樣，讓她們感覺球好像靜止了一般，變得不會打球了。

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▲早田希娜(左)、伊藤美誠在年終賽女雙奪冠。（圖／取自ITTF）



不過，同胞前輩石川佳純卻適應不錯，雖然剛開始也感受到差異，但她懂得隨即調整打法，在年終賽首輪就擊敗伊藤美誠，但同時也給予她意見，表示能藉由身體更加接近球桌的方式去打球，而伊藤美誠也做出改變，最終拿下了女雙冠軍。

雖然伊藤美誠拿下冠軍，但日媒對於奧運若要使用中國製桌球桌仍感到憂心，「尤其是對伊藤美誠，她的身材最為嬌小，若是打球必須比以往更加接近球桌，顯然對她非常吃力。」，因此日媒也表示，面對如世錦賽、奧運等大賽，選手能否在場上靈活做出調整及適應，也是課題之一。