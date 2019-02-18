葡萄牙桌賽爆冷連挫2大陸好手　日新星早田希娜有望東奧

▲早田希娜。（圖／取自ITTF）



記者顏如玉／綜合報導

國際桌總(ITTF)挑戰賽系列葡萄牙公開賽，女單最終由日本新星早田希娜擊敗同胞橋本帆乃香奪冠，不過早田希娜在本次賽事連挫世界第五的劉詩雯，接著又擊敗胡麗梅，讓日本國內大振，日媒更認為，她有望爭取進入世錦賽單打名單，這也距離東京奧運又近一步。

目前世界排名42的早田希娜，搭擋伊藤美誠的女雙曾達到世界第一，而她的單打實力也在進步，今年先是在日本T聯賽中，與張本智和共同拿下上半季MVP，接著葡萄牙桌賽於16強碰上大陸好手劉詩雯，在先失一局的情況下上演逆轉，最終以4比2爆冷奪勝，4強碰上曾打過2013世錦賽的大陸胡麗梅，也是先失一局後再連下4局奪勝挺進冠軍戰，最終和隊友大戰七局後驚險封后，這也是她繼2017年西班牙挑戰賽公開賽後再度奪冠。

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年僅18歲的早田希娜和平野美宇、伊藤美誠是同一期的選手，實力堅強被日本封為「黃金時代」，日媒報導指出，就東京奧運的兩個女單資格將由世界排名決定，第三個名額則是日本桌協考量綜合條件已推薦方式選出，「目前前兩個名額預計會是世界第四的石川佳純和第七的伊藤美誠，而第三個名額傾向選出早田希娜，因為她雙打的實力，足以在團賽中與中國抗衡。」

日本將在3月進行世錦賽單打國手最終選拔，日媒表示，這一次戰勝兩位大陸選手，其中還爆冷退世界第五的劉詩雯無疑讓早田希娜對於接下來爭取世錦賽的信心大增，「若是能爭到世錦賽名額，早田距離東京奧運也不遠了。」

▲劉詩雯。（圖／ITTF提供）