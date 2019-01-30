運動雲

> >

日桌協公布世桌參賽名單　盼女單戰勝大陸「多一個是一個」

ETtoday運動雲

▲石川佳純。（圖／取自ITTF）

▲世界排名第三的石川佳純領銜日本女單出擊。（圖／取自ITTF）

記者顏如玉／綜合報導

世界桌球錦標賽將在今年4月於匈牙利展開，作為桌球強國的日本早早公佈了男女單打的參賽名單，包括一姊石川佳純、新星平野美宇、伊藤美誠、張本智和等人都在名單中，對於本次比賽的目標，女單總教練馬場美香明確表示，就是要多戰勝大陸人，「能多一個是一個。」

日本桌協公布男女單打各4人確定參賽世桌賽名單，包括女單世界第三的石川佳純、世界第七的伊藤美誠、世界第九的平野美宇和世界第15的佐藤瞳，男單則有世界第三的張本智和、世界第九丹羽孝西、全日錦標賽冠軍水谷隼以及吉村和弘。最後一個參賽名額將從日本於3月舉辦的最終TOP12比賽中選出。

▲張本智和 。（圖／取自ITTF）

▲張本智和同樣排名世界第三也是日本目前最高世界排名。（圖／取自ITTF）

其中平野美宇、佐藤瞳和吉村和弘是推薦名單，平野美宇在本次全日錦標賽32強就出局，但因她是2017亞錦賽冠軍也是該年世桌賽銅牌得主，擁有世界級水準，因此再度保送近世桌賽名單；佐藤瞳有出色的防守能力，期望能在本次賽事中增強進攻；而世界排名66的吉村和弘則擁有和張本智和媲美的反手水準，期盼能在世桌賽中小試身手，為東京奧運作準備。

對於本次世桌賽目標，男女主帥給出不同的方向，男教練倉島洋介表示要為東京奧運作磨練，希望球員能多展現自己的能力，而女教練馬場美香則明確表示，要多戰勝大陸人，「能多一個是一個。」

▲平野美宇。（圖／達志影像／美聯社）

▲平野美宇。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 世桌賽女單大陸日本
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

戴資穎勁敵遭爆離開泰國國家隊　依瑟儂可能以自由人參賽

桌球神童恭賀大坂登頂球后　日網應援：張本是下個世界第一

西班牙羽球后馬琳恐傷缺半年　爭2020東京奧運資格受影響

大坂直美奪冠激勵日本體壇　桃田賢斗：我也要向偶像看齊

熱門新聞

林書豪拉桿打板秀滯空能力　自嘲和卡特並列最常被「打臉」

林書豪是老鷹最可能送走的球員　主帥主動和他「談交易」

CBA／周儀翔正面交鋒劉錚　台灣LBJ笑著帶走勝利

塞爾提克非戴維斯交易首選　厄文恐毀留波士頓承諾出走？

中職／助總給自主空間　官大元溝通互信達標

中職／挺過黑暗期的模範生　組頭怨彭政閔「超難買」

讀者回應

﻿

最新新聞

1難忘中華隊彭政閔、陳金鋒連線

2哈登1月轟破600分成喬丹後首人

3日桌盼女單勝大陸「多一個是一個」

4公鹿想搶AD願送字母哥外任何球員

5森保一率新生代藍武士　繳10勝1平0敗

熱門新聞

1豪哥秀滯空能力　自嘲最常被打臉

2老鷹主帥主動和林書豪「談交易」

3周儀翔交手劉錚　台灣LBJ帶走勝利

4綠衫軍非AD交易首選　厄文恐出走？

5助總給空間　官大元溝通互信達標

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

彭政閔引退？兄弟與彭政閔 30日公布重大訊息

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

味全龍重回中職？近期遞計畫書 邀王建民當教練

日本火力中樞　旅外最強香川真司

孫安佐上街發沙威瑪 　女粉一開口：我可以摸你嗎

女兒遭撞殘！母跪求償「拜託你」　男哭窮「殺價」拒賠卻PO文玩樂

阿嬤無視柵欄「直衝」闖平交道 小跑步過鐵軌...普悠瑪差1秒撞上

蔡依林《腦公》幕後花絮公開！　吳君如羞「我是一個美少女」

開車遇幼童衝馬路..差2m就撞到　家長竟回嗆：小孩要怎麼顧!!!!!
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366