日桌協公布世桌參賽名單　盼女單戰勝大陸「多一個是一個」

▲世界排名第三的石川佳純領銜日本女單出擊。（圖／取自ITTF）



記者顏如玉／綜合報導

世界桌球錦標賽將在今年4月於匈牙利展開，作為桌球強國的日本早早公佈了男女單打的參賽名單，包括一姊石川佳純、新星平野美宇、伊藤美誠、張本智和等人都在名單中，對於本次比賽的目標，女單總教練馬場美香明確表示，就是要多戰勝大陸人，「能多一個是一個。」

日本桌協公布男女單打各4人確定參賽世桌賽名單，包括女單世界第三的石川佳純、世界第七的伊藤美誠、世界第九的平野美宇和世界第15的佐藤瞳，男單則有世界第三的張本智和、世界第九丹羽孝西、全日錦標賽冠軍水谷隼以及吉村和弘。最後一個參賽名額將從日本於3月舉辦的最終TOP12比賽中選出。

▲張本智和同樣排名世界第三也是日本目前最高世界排名。（圖／取自ITTF）



其中平野美宇、佐藤瞳和吉村和弘是推薦名單，平野美宇在本次全日錦標賽32強就出局，但因她是2017亞錦賽冠軍也是該年世桌賽銅牌得主，擁有世界級水準，因此再度保送近世桌賽名單；佐藤瞳有出色的防守能力，期望能在本次賽事中增強進攻；而世界排名66的吉村和弘則擁有和張本智和媲美的反手水準，期盼能在世桌賽中小試身手，為東京奧運作準備。

對於本次世桌賽目標，男女主帥給出不同的方向，男教練倉島洋介表示要為東京奧運作磨練，希望球員能多展現自己的能力，而女教練馬場美香則明確表示，要多戰勝大陸人，「能多一個是一個。」

▲平野美宇。（圖／達志影像／美聯社）