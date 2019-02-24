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中職／蔣智賢開轟　富邦16安大勝韓職巫師、熱身賽首勝

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▲富邦悍將熱身賽蔣智賢。（圖／富邦悍將提供）

富邦悍將熱身賽蔣智賢。（圖／富邦悍將提供）

記者歐建智／綜合報導

富邦悍將24日與韓職KT巫師熱身賽，全場打出16支安打，包括蔣智賢在4上轟出2分全壘打，打完7局因雨提前結束，以12比5大勝，取得在春訓熱身賽首場勝利。

這場比賽富邦悍將由吳世豪先發投球，一棒游擊手于孟馗、二棒二壘手王正棠、三棒左外野手胡金龍、四棒三壘手蔣智賢、五棒一壘手范國宸、六棒右外野手高國麟、七棒指定打擊林哲瑄、八棒捕手戴培峰、九棒中外野手張瑞麟。

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▲富邦悍將熱身賽吳世豪。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將熱身賽吳世豪。（圖／富邦悍將提供）

悍將在1局上一出局王正棠被觸身球、胡金龍安打及蔣智賢被保送占滿壘，范國宸適時左外野安打攻進2分。

先發投手吳世豪在2局下二出局後被連2安打失1分，林克謙在3局下無人出局保送，跑壘盜壘失敗，他在保送且暴投，再被安打失1分被扳平。

富邦在4局上張瑞麟左外野一壘安打，于孟馗左中外野二壘安打，攻占二、三壘，王正棠右外野一壘安打打進超前1分，胡金龍中外野高飛犧牲打再下1分，蔣智賢打出右外野2分全壘打。

▲富邦悍將熱身賽胡金龍。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將熱身賽胡金龍。（圖／富邦悍將提供）

6局上代打陳品捷右外野二壘安打，一出局上到三壘，代打張詠漢保送，代打王詩聰擊出中外野安打、有1分打點，代打陳韋奇左外野二壘安打，也有1分打點。

彭世杰在6局下登板投球，保送、暴投，再被3支安打失3分。

富邦7局上代打蕭憶中左外野一壘安打，一出局後陳品捷中外野一壘安打、李宗賢再安打取得1分，利用投手暴投，陳品捷回本壘得分、張詠漢右外野二壘安打再1分，王詩聰保送後，陳韋奇中外野安打占滿壘，投手暴投攻下第12分。

▲富邦悍將熱身賽KT巫師。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將熱身賽對KT巫師。（圖／富邦悍將提供）

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