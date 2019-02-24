球哥踝傷轉為骨挫傷　復健喊停歸隊時間再延長

▲湖人主力控球博爾（Lonzo Ball）歸隊時間再延長。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

湖人主力控球「球哥」博爾（Lonzo Ball）自今年1月19日腳踝扭傷後至今已缺席12場比賽，湖人近13戰也吞下9敗，而根據外電報導，博爾的傷勢在近期再度檢查後發現有骨挫傷的狀況，也確定將延長他的歸隊時間，對湖人來說衝擊季後賽之路將更加困難。

根據《洛杉磯時報》記者簡古萊（Tania Ganguli）報導，博爾的傷勢於受傷當下經過X光與核磁共振檢查後診斷為三級扭傷，3級扭傷相當於韌帶有部分斷裂，當時評估需要休息6周以上，而博爾近日再度查時發現傷勢有骨挫傷的狀況，也確定將延長他的歸隊時間。

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博爾自受傷後曾以保護靴固定傷勢，但兩週前他開始進行水中訓練與重力跑步機，但因為發現有骨挫傷後緊急停止訓練，歸隊計畫也被打亂。湖人自從少了博爾每場1.5場均抄截的貢獻後，每場比賽失分增為123分排名聯盟第23，防守表現也快速下滑。

湖人戰績目前仍未達五成，僅拿下29勝30敗排名西區第10，目前剩餘23場比賽，與西區第9名且近期收下5戰3勝的國王還有2場勝差，距西區老8快艇則還有3.5場，湖人若要闖進季後賽仍須相當拚命。