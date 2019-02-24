深怕湖人輸球輸到麻木　詹皇：我很不習慣輸球

▲湖人詹姆斯（LeBron James）。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

本季加盟湖人的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）率隊至今僅取下29勝30敗戰績，據季後賽仍需要一段衝刺，詹姆斯於23日敗給鵜鶘後表示，近年來很多人會以他會將輸球視為比賽的一部分，並不在意輸球，但他認為他從來不習慣輸球這件事情，並且也擔心球隊會因為輸球而變得麻木。

詹姆斯表示，「過去很多人認為我會習慣輸球帶給我的感覺，但其實我並不習慣，我永遠不會因為輸球感到習慣，開季第2場輸給火箭跟第59場輸給鵜鶘感覺都是一樣的糟糕。」

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詹姆斯認為，遭遇輸球心情會很差，但正因為如此不能逃避輸球的感覺，他表示，「沒輸過，怎會知道輸球感覺？你根本不知道你自己會遇到什麼事，你必須在這種不安的情緒下感到安心，這樣你才不會害怕失敗。」

▲湖人晉級季後賽態勢不樂觀。（圖／CFP）

詹姆斯針對球隊目前心態表示，「我不認為這種輸球情緒會影響我們，但我觀察到這讓我們變得很害怕失敗，我們應該要走出舒適圈，讓那種不安心的感覺透過實際行動改變，要去想，我們接下來23場能做什麼？能改變什麼？」

近期湖人因戰績不佳，全隊上下都備感壓力，總教練華頓（Luke Walton）認為球隊太想追求完美，沒有好好發揮比賽當下的強度，庫茲馬（Kyle Kuzma）則認為目前隊上想法、打法不一致。

老將朗多（Rajon Rondo）則認為，湖人球員必須互相的多替對方做點事，且防守才是最大罩門，「不論我們沒有沒有打進季後賽，若防守不佳的話一樣是4比0被橫掃出局的，我們必須花更多的時間在分析對手上面。」

湖人目前場均失分123分排名聯盟第23，失誤場均15.9次也是聯盟第二多，僅次於東區末段班老鷹，湖人目前排名西區第10，前方則還有國王、快艇、馬刺等球隊卡在季後賽席次上。