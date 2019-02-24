詹姆斯27分12助攻做白工　AD缺陣鵜鶘照樣電湖人　

▲湖人詹姆斯。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

湖人24日出戰因戴維斯（Anthony Davis）背靠背輪休缺陣的鵜鶘，詹姆斯（LeBron James）全場繳出27分、7籃板、12助攻、4抄截、1阻攻，但湖人首節就遭鵜鶘猛攻42分，首節就失去競爭優勢，終場也以128比115敗給鵜鶘，湖人近5戰吞下第3敗。詹姆斯則認為此役湖人失誤過多是輸球主因。

鵜鶘賽前傳出輪休戴維斯有規避面對湖人的疑慮，但總教練簡崔（Alvin Gentry）表示這單純是一次陣容調整，不應該有過度解讀，但鵜鶘此役沒有戴維斯仍靠著藍道（Julius Randle）與迪亞洛（Cheick Diallo）串聯全隊攻勢在首節拿下42分。

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第二節藍道與迪亞洛持續猛攻，湖人落後分差被拉開為12分，第三節鵜鶘三分攻勢猛烈，將分差擴大至16分，第四節湖人雖然試圖追分攻下31分，但始終無法追近分差，湖人全場也發生23次失誤，終場仍以13分敗給鵜鶘。

▲湖人詹姆斯繳出27分、7籃板、12助攻、4抄截、1阻攻（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

湖人詹姆斯全場繳出27分、7籃板、12助攻、4抄截、1阻攻，英格雷（Brandon Ingram）也有29分、5籃板、3助攻，庫茲馬（Kyle Kuzma）與麥基（JaVale McGee）各拿下16分與10分，鵜鶘則以哈樂戴（Jrue Holiday）的27分、7助攻為最佳，藍道也有24分，首節攻守表現強眼的迪亞洛也有18分、10籃板、2阻攻表現。

詹姆斯賽後表示，「你全心全力投入籃球，有時候就會遭遇這種事情，認為已經用盡全力，但有時候事與願違你就得放下過去，現在球隊很多人受傷，化學效益也因此受到影響，本來季初是還不錯的，我現在很希望博爾（Lonzo Ball）能趕快回到陣中，我們失誤應該會比較少，失誤太多還是今天輸球的主因。」