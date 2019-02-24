高中木聯／林逸達對穀保9局0責失　李來發：投出代表作

▲高中木聯，林逸達完投勝。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

高苑工商王牌投手林逸達達，24日在關鍵一役對穀保家商先發，挑戰9局完投勝，僅用99球，用球數相當精簡，率隊拿下8強賽門票，生涯首度完投勝的林逸達表示，「能貢獻球隊最重要。」總教練李來發則盛讚他投出代表作。

林逸達過去以速球見長，升上高中後都以後援投手為主，直到高三木棒聯賽，總教練李來發賦予他先發任務，讓他能挑戰自己。他對在此戰之前有3場先發，對麥寮完投5局，對中道投4局，對壽山投3局，前3戰先發出賽都沒有失分，累計2勝。

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林逸達24日面對穀保打線，登上投手丘就展現王牌架式，前3局演出3上3下，直到4局才被林吳晉瑋掃出二壘安打，但也隨即三振第4棒陳思仲化解危機，最大亂流出現在6局上，1出局後隊友發生失誤讓對方上壘，隨後被邱智呈安打，內野再度失誤掉唯一1分，不過林逸達7局到9局僅被敲1安打，達成完投勝，木棒聯賽個人第3勝入袋。

林逸達用99球完投9局，其中有64顆好球，僅被敲出3支安打，飆4次三振，失1分非責失，最快球速145公里，他表示，「為球隊貢獻最重要，感覺對方狀況不太好，我照自己節奏去投，直球比例比較多，隊友失誤後也有穩定下來，沒想過要完投，就把自己做好，也謝謝教練團的鼓勵。」

高苑總教練李來發則說，「高中要完投9局不容易，國際賽青棒改制，說不定以後就只能完投7局，他表現一直以來都很穩定，這場也投出代表作，失1分也是失誤造成，表現可說是0失誤。」