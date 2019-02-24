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高中木聯／林逸達99球完投勝　高苑拍落穀保搶進8強

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▲高中木聯，高苑工商，林逸達。（圖／記者楊舒帆攝）

▲高中木聯，高苑工商，林逸達完投勝。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

高中木棒聯賽第三階段16強分組循環賽，高苑、穀保各取2連勝後24日交手，爭取分組第一，高苑由林逸達99球完投9局僅失1分非責失分，最終高苑以4比1獲勝，拿下8強賽門票，穀保則是吞下木棒聯賽第2敗，12強戰得搶勝才能晉級8強。

16強分組循環賽，分組第一的球隊可以保送8強，高苑與穀保前兩戰都取勝後，這場爭8強賽門票，高苑派出王牌林逸達掛帥主投，前3局形成3上3下，4局上才被林吳晉瑋掃出二壘安打， 即時解危無失分，6局上因隊友失誤後，被邱智呈敲出安打，然後內野又分生失誤，讓他掉1分非責失分，7局到9局順利壓制，僅被敲出1安打。

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▲高中木聯，高苑工商，林逸達、嚴子翔。（圖／記者楊舒帆攝）

▲高中木聯，高苑工商。（圖／記者楊舒帆攝）

高苑強碰勁敵穀保，面對先發左投林子崴，採用積極搶分的戰術，2局下羅暐捷保送後，劉愷廷安打推進，童緯保送形成滿壘，林正信短打強迫取分拿下1分，3局下曾傳昇利用守備失誤上壘，顏清浤掃出安打推進，嚴子翔安打帶1打點，這時啟動雙盜壘，跑者利用夾殺過程，先跑回本壘得分。5局下王家宏、顏清浤安打再下一城。

總教練李來發表示，「穀保實力也不錯，不能小看他們，所以讓球員配合戰術，打者狀況沒有每一場都很好，主要還是專注力，有照教練方式去做，空揮、打不好都沒關係，最怕怠慢，會影響團隊，打不好沒關係，因為連職棒打者都會有低潮，但企圖心要有，不能沒有企圖心，因為企圖心就沒有動力。」

林逸達用99球完投9局，其中有64顆好球，僅被敲出3支安打，飆4次三振，失1分非責失。李來發說，「高中9局完投不容易，說不定明年就只能投7局，林逸達讓他慢慢增加局數，這場丟出代表作，表現很穩定。」

▲高中木聯，高苑工商，林逸達、嚴子翔。（圖／記者楊舒帆攝）

▲高中木聯，高苑工商，嚴子翔安打貢獻打點。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 高中木聯16強高苑穀保林逸達
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