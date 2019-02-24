洋基本季目標幹掉紅襪　難忘被世仇血洗16分恥辱

▲洋基今年目標搶回美東區冠軍。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

洋基總教練布恩（Aaron Boone）上季成為史上第6位就投帶隊打出100勝戰績的菜鳥教頭，但同樣是菜鳥教頭的柯拉（Alex Cora），不僅率領紅襪奪108勝創下隊史最佳戰績，還帶隊奪得相隔5年的世界大賽冠軍。今年洋基與紅襪的對決依舊令外界期待，布恩坦言，想要拉下紅襪的確是艱困的挑戰。

紅襪和洋基過去從未在單季同時繳出100勝或以上的戰績，去年洋基在下半季大肆補強投手環節，即便緊咬著紅襪，但最終雙方仍有8場勝差。今年洋基不僅要拉近差距，還要幹掉紅襪目標搶回分區冠軍。

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去年季後賽美聯分區戰暌違14年上演「基襪大戰」，紅襪在5戰3勝制中於第4戰淘汰了洋基，其中紅襪在第3戰以16比1血洗洋基，慘敗的洋基也創下季後賽史上輸最多分的難堪紀錄，布恩形容這場比賽就像是臉被人重重打了一拳，也激起本季洋基想要幹掉紅襪的慾望。

今年休賽季洋基忙於補強陣容，簽回老將沙巴西亞（CC Sabathia）和哈普（J.A. Happ），並透過交易取得帕克斯頓（James Paxton），後援部分則是找回布里頓（Zack Britton），以及在市場網羅歐塔維諾（Adam Ottavino）。即便沒有找來馬查多，但簽下托洛威斯基（Troy Tulowitzki）和雷瑪西烏（DJ LeMahieu），也強化了內野深度。

布恩表示，「我們都知道紅襪是一支優秀的團隊，他們也是我們想要迎頭趕上的球隊。」不過洋基想要拉下衛冕軍紅襪可沒這麼簡單，柯拉表示，「他們照他們的方式取得了成功，而我們也照自己的方式行事，取得成功的賽季，這場對戰沒有誰對誰錯，球員表現將決定一切。」

▲去年美聯分區第3戰，洋基主場慘遭紅襪血洗。（圖／達志影像／美聯社）



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