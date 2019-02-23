ABL／吳永盛防守做起主扛外援　定位夢想家側翼替補

▲吳永盛寶島夢想家首秀。（圖／寶島夢想家提供）

記者潘泓鈺／彰化報導

吳永盛的加盟，讓夢想家的後場有更多的可用之兵，至於該怎麼定位，總教練穆雷（Dean Murray）表示，他非常看重吳永盛的防守能力，特別是長年擁有防守老外的經驗，目前傾向是讓他打側翼的位置，有必要時也能出來分擔持球。

「曾經有媒體問我，吳永盛能夠守外援嗎？我跟他說，他這3、4年都在美國跟老外打球了，雖然現在面對的對手層級不一樣，但我相信他可以，這也是我最看重他的地方之一。」穆雷說道。

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吳永盛加盟夢想家首秀在23日彰化體育館面對香港東方，10分鐘出賽全場5投2中攻下4分、2籃板、1助攻，雖然帳面數據並不出色，但他完全做到了穆雷所要求的- 從防守做起，也因此穆雷相當肯定他今天的表現。

穆雷表示，夢想家在控衛人選已經有李學林、鄭瑋了，他希望吳永盛主打2、3號側翼，幫忙分擔米勒（Malcolm Miller）的工作，但比賽過程往往難以預測，若是控衛群遭遇麻煩，會需要吳永盛出面持球，總之吳永盛的加盟，大大增加了夢想家板凳深度。

吳永盛在首節就亮相，但到了第三節才靠著底角後撤步跳投首開得分紀錄，他表示一段時間沒打球了，加上首次站上職業舞台難免緊張，中場休息時田壘、陳世念以及其他外援都來鼓勵他，要他放開打，投進第一球之後有如放下心中的大石。

在這之後吳永盛的表現也比較放得開，持球突破的動作也越來越多，甚至在第四節後段上演背後運球晃人，突破分球給阿提諾（Will Artino）的精采好球，令全場球迷歡聲雷動，最終夢想家也以109比101，例行賽面對2017年冠軍香港東方4戰全勝。