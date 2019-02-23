運動雲

> >

ABL／吳永盛防守做起主扛外援　定位夢想家側翼替補

ETtoday運動雲

▲▼2019.02.23 吳永盛，寶島夢想家首秀。（圖／寶島夢想家提供）

▲吳永盛寶島夢想家首秀。（圖／寶島夢想家提供）

記者潘泓鈺／彰化報導

吳永盛的加盟，讓夢想家的後場有更多的可用之兵，至於該怎麼定位，總教練穆雷（Dean Murray）表示，他非常看重吳永盛的防守能力，特別是長年擁有防守老外的經驗，目前傾向是讓他打側翼的位置，有必要時也能出來分擔持球。

「曾經有媒體問我，吳永盛能夠守外援嗎？我跟他說，他這3、4年都在美國跟老外打球了，雖然現在面對的對手層級不一樣，但我相信他可以，這也是我最看重他的地方之一。」穆雷說道。

請繼續往下閱讀...

吳永盛加盟夢想家首秀在23日彰化體育館面對香港東方，10分鐘出賽全場5投2中攻下4分、2籃板、1助攻，雖然帳面數據並不出色，但他完全做到了穆雷所要求的- 從防守做起，也因此穆雷相當肯定他今天的表現。

穆雷表示，夢想家在控衛人選已經有李學林、鄭瑋了，他希望吳永盛主打2、3號側翼，幫忙分擔米勒（Malcolm Miller）的工作，但比賽過程往往難以預測，若是控衛群遭遇麻煩，會需要吳永盛出面持球，總之吳永盛的加盟，大大增加了夢想家板凳深度。

吳永盛在首節就亮相，但到了第三節才靠著底角後撤步跳投首開得分紀錄，他表示一段時間沒打球了，加上首次站上職業舞台難免緊張，中場休息時田壘、陳世念以及其他外援都來鼓勵他，要他放開打，投進第一球之後有如放下心中的大石。

在這之後吳永盛的表現也比較放得開，持球突破的動作也越來越多，甚至在第四節後段上演背後運球晃人，突破分球給阿提諾（Will Artino）的精采好球，令全場球迷歡聲雷動，最終夢想家也以109比101，例行賽面對2017年冠軍香港東方4戰全勝。

關鍵字： 吳永盛寶島夢想家ABL
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

熱門新聞

杜拜女網賽／謝淑薇直落二詹家姐妹進決賽　爽奪詹謝大戰3連勝

沖繩現場／王柏融敲三壘安打　廣島名將：沒有全壘打？

曲球別揮棒！喬丹打職棒趣事多　捕手為他偷打暗號

雷納德關鍵抄截迪羅臣　林書豪砍11分助暴龍7連勝

沖繩現場／王柏融不畏廣島洋投！敲出深遠三壘安打

沖繩現場／被王柏融敲安打　廣島洋投：對他沒感覺

讀者回應

﻿

最新新聞

1富邦註冊異動　王建民變二軍投教

2富邦盃少棒張柏恆沒收3分砲隊友狂讚

3金酒連敗失龍頭　球員認心態鬆懈

4感謝一色優付出　統一特頒貢獻獎

5投經典賽第1球　林恩宇：腳發抖

熱門新聞

1杜拜女網賽謝淑薇直落二詹家姐妹

2王柏融敲三壘安打　廣島名將：沒全壘打？

3喬丹打職棒　爆捕手為他偷打暗號

4雷納德關鍵抄截　暴龍強取7連勝

5王柏融不畏廣島洋投！敲三壘安打

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

球鞋爆裂害詹皇接班人威廉森扭傷　Nike市值蒸發345億

味全龍重返職棒　 領隊與總教練3月底出爐

西武60歲監督示範　陳傑憲：不輸年輕選手

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！

陪8年！貴賓被丟收容所還在傻笑　痴望背影狂吠...爸：家有新生兒

咘咘連推4下...結局ＧＧ　BO妞反擊「表情成亮點！」

俞灝明擋火護Selina...39%燒傷　「下場被分手」網傳前女友是楊冪

就快綠燈！青苔妹鞋帶鬆綁不到　檔車女騎士「7秒一拉」帥炸
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366