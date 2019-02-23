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世籃資格賽／大陸慘敗約旦24分　史上對亞洲對手最多輸分

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▲中國男籃，周琦。（圖／CFP）

▲中國男籃24分慘敗約旦。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

世籃資格賽第二輪第六階段，23日由中國客場出戰約旦，世界盃主辦中國在本次資格賽以練兵為主，以派出新生代球員應戰，其中周琦也時隔175天再次披國家隊戰袍，但他們全隊狀況異常低迷，整場26記三分球未中，最終以62比86的24慘敗，創下大陸籃球史上對亞洲對手的最大輸分。

由於尚未取得晉級資格，約旦本戰可說非贏不可，開局雙方都展現強烈企圖心不斷朝禁區猛攻使戰況呈現白熱化，但進入首節末段，塔克靠著罰球與中距離獨拿5分，卡南(Malek Kanaan)還連中2記三分彈，第一節打完約旦就取得6分領先。隨後中國在防守端做出調整，卻仍檔不住阿巴斯(Zaid Abbas)的猛攻，讓他三次三分出手全部命中，中國只能靠著周琦單打強攻內線來拿分，還讓對手打出12比3的高潮，半場打完約旦就以48比30拉開比分。

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易籃後中國仍無法打出團隊攻勢，加上手感極度冰冷，只能靠著單打拿分，反觀約旦始終保持高效進攻，不斷把分差擴大，三節打完仍保有17分領先。決勝節開局中國打出6比0的小高潮，把比數追至53比64的11分落後，但阿巴斯馬上跳出來強打禁區穩住局面，塔克也用爆扣來回應，最終中國無力反擊，以62比86慘敗。

隔175天再打國家隊的周琦全場攻下19分，10籃板的雙十數據，趙睿20分，4籃板，2助攻，中國僅這2人得分上雙。約旦方面，塔克砍下32分，11籃板，5助攻；阿巴斯20分，10籃板，3助攻。

值得一提的是，這是中國與約旦的第16次交手，過往中國取得絕對優勢，僅輸過1次，這次輸球後戰績來道14勝2敗，是12年後再敗約旦，當時在亞錦賽上約旦以78比65擊敗中國。而本戰中國完全找不到手感，全場三分球32投僅6中，慘輸24分創下對亞洲對手最大輸分，過去最大輸分是2013年亞錦賽不敵伊朗的21分。

▲中國男籃，周琦。（圖／CFP）

▲周琦。（圖／CFP）

關鍵字： 世籃資格賽中國約旦
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