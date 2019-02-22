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高中木聯／三民9比8逆轉西苑　高苑5局扣倒壽山

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▲高中木聯，三民逆轉勝（圖／學生棒聯提供）

▲高中木聯，三民逆轉勝（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

高中木棒聯賽第三階段16強分組循環賽，在第二階段以分組第一之姿晉級的球隊，包括普門、平鎮、高苑、穀保、大理、三民、南英、嘉中都把握22日首戰，拿下勝利。

三民高中球場的B組賽事，高苑以13比2提前於5局「扣倒」壽山，林逸達先發3局未被敲安打，投出3K，無保送也無失分，高苑全場10支安打，嚴子翔、羅暐捷、王家宏各2安打；穀保9比4擊敗玉里，投手踩車輪戰，共6任投手，李重儀中繼投2.1局無失分表現出色奪勝投，打擊方面平均，邱智呈、何恆佑、王順和、林奕豪都各有2安打。

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岡山Ａ場地的Ｃ組賽事，大理由葉林鑫、陳亞呈、林聖榮3任投手合計飆9Ｋ，以5比0封鎖強恕，打擊方面陳哲兩安打，貢獻2得分表現最佳；三民與西苑之戰形成拉鋸戰，西苑一度靠著6局下猛灌5分超前，但三民後來居上，利用9局上西苑奉送4保送，加上高捷二壘安打清壘，三民添4分上演逆轉秀，最終三民就以9比8險勝西苑。

岡山Ｂ場地的Ｄ組賽事，南英林峻葳投6局僅失3分的優質先發壓制，率隊以8比3擊敗同為南市的善化高中，另一場是嘉義市嘉中與嘉義縣東石對戰，首局掉分落後的嘉中，3局靠著陳鋐頤、許柏薪兩支二壘安打反超為3比1，宋明憲扛6局後，呂孟宇再後援3局，守住勝利。

▲高中木聯，西苑、穀保李重儀（圖／學生棒聯提供）

▲高中木聯，穀保李重儀勝投。（圖／學生棒聯提供）

關鍵字： 高中木聯16強高苑穀保
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