中職／統一獅Yuri轉隊LamiGirls？　桃猿：春訓前公布

▲Yuri陳怡叡加入LamiGirls？（圖／翻攝自Yuri陳怡叡臉書）

體育中心／綜合報導

Lamigo桃猿專屬啦啦隊LamiGirls在2月中有4位女孩離開，22日公布有新新團員加入，據了解新團員的其中一位是去年統一獅啦啦隊Yuri陳怡叡，她在去年9月7日退出統一獅啦啦隊。桃猿球團表示，新團員會在LamiGirls春訓前公布。

班班丶小布丶詩妮和紅豆4位女孩在2月中離開LamiGirls，去完成她們下一個人生里程碑。班班在2014年年透過海選加入，一直是LamiGirls專業的服裝顧問。小布和班班同梯，她的舞步永遠俐落有力。

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詩妮在2016年優質選秀出線，爽朗的親和力十足；紅豆加入只有2年，能歌善舞的不斷散發獨一無二的魅力。

桃猿22日公布今年有LamiGirls在3月8日春訓，新團員也都會全數參加，為新球季暖身。但並未公布LamiGirls的4位新團員是誰？不過網路上已有許多傳言。

據傳LamiGirls有一位是去年統一獅啦啦隊unigirl 成員Yuri陳怡叡，Yuri在去年9月7日因個人因素離開統一獅啦啦隊。

LamiGirls新團員之一，也有傳出是之前離開LamiGirls的卉妮，今年回鍋加入。卉妮在2015年Lamigo桃猿舉辦「萬中選一」徵選會加入，2016年球季結束退團。