運動雲

> >

中職／統一獅Yuri轉隊LamiGirls？　桃猿：春訓前公布

ETtoday運動雲

▲Yuri陳怡叡加入LamiGirls？（圖／翻攝自Yuri陳怡叡臉書）

▲Yuri陳怡叡加入LamiGirls？（圖／翻攝自Yuri陳怡叡臉書）

體育中心／綜合報導

Lamigo桃猿專屬啦啦隊LamiGirls在2月中有4位女孩離開，22日公布有新新團員加入，據了解新團員的其中一位是去年統一獅啦啦隊Yuri陳怡叡，她在去年9月7日退出統一獅啦啦隊。桃猿球團表示，新團員會在LamiGirls春訓前公布。

班班丶小布丶詩妮和紅豆4位女孩在2月中離開LamiGirls，去完成她們下一個人生里程碑。班班在2014年年透過海選加入，一直是LamiGirls專業的服裝顧問。小布和班班同梯，她的舞步永遠俐落有力。

請繼續往下閱讀...

詩妮在2016年優質選秀出線，爽朗的親和力十足；紅豆加入只有2年，能歌善舞的不斷散發獨一無二的魅力。

桃猿22日公布今年有LamiGirls在3月8日春訓，新團員也都會全數參加，為新球季暖身。但並未公布LamiGirls的4位新團員是誰？不過網路上已有許多傳言。

據傳LamiGirls有一位是去年統一獅啦啦隊unigirl 成員Yuri陳怡叡，Yuri在去年9月7日因個人因素離開統一獅啦啦隊。

LamiGirls新團員之一，也有傳出是之前離開LamiGirls的卉妮，今年回鍋加入。卉妮在2015年Lamigo桃猿舉辦「萬中選一」徵選會加入，2016年球季結束退團。

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

ㄊㄉ→跳蛋爆笑注音猜字大賽 認真沉思卻秒歪變「色色der事」

熱門新聞

「穎迷」丹麥名將看好山口茜全英奪冠：戴資穎需破大賽魔咒

國民拒當「盤仔」！　不打算給哈波10年3億美元合約

味全龍組隊準備挑新秀　平鎮再產首輪大物

日職／王柏融熱身賽打擊率6成15　羅德、西武警戒視線

謝政鵬堅強忍痛奮戰止步8強　返台整理情緒再出發

暴龍剩餘場次全聯盟最輕鬆　有利林書豪創佳績拚季後賽

讀者回應

﻿

最新新聞

1蛇迷站出來　誠泰三本柱23日久違合體

2記者冒死進打擊籠攝美照

3哈登怒嗆裁判不該再吹火箭比賽

4季後賽不想對國王　格林喊快累死

5三民9比8逆轉西苑　高苑扣倒壽山

熱門新聞

1丹麥名將看好山口茜全英賽奪冠

2國民不願給哈波10年3億美元合約

3味全龍準備選秀　平鎮產首輪大物

4王柏融太火燙　羅德、西武警戒

5謝政鵬堅強忍痛奮戰止步8強

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍重返職棒　 領隊與總教練3月底出爐

西武60歲監督示範　陳傑憲：不輸年輕選手

高知雨不停 統一室內備戰雙獅交流賽

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366