運動雲

> >

中職／打擊不振僅4安、投手挨2轟　富邦2比6輸斗山熊

ETtoday運動雲

▲▼中職Lamigo桃猿VS富邦悍將,富邦悍將,林煜清。（圖／記者季相儒攝）

▲富邦悍將林煜清。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／綜合報導

富邦悍將22日韓職斗山熊進行熱身賽，打擊火力未發揮，全場只有4支安打、被10次三振，但利用4局上攻勢串連攻下2分，因先發投手林煜清挨轟投2局失2分，陳明軒中繼被3分砲，最後以2比6輸球，熱身賽打2場都輸球。

林煜清擔任此役先發投手，2局被4支安打包括1支陽春全壘打，失2分，一局下一出局後被安打、保送及安打失1分，二局下被陽春砲失1分。

請繼續往下閱讀...

富邦悍將在4局上張正偉打成右外野一壘邊線三壘安打，高孝儀適時中外野平飛安打攻進1分，利用投手暴投到三壘，高國輝被三振後，范國宸中外野高飛犧牲打扳平比數。

五局下富邦悍將換投手陳明軒，一出局後保送、安打，接下來被轟右外野3分全壘打。七局下蔡明晋登板，無人出局被安打，雙殺打後再被連續2支安打失1分。

富邦全場僅有張正偉、高孝儀、張瑞麟及張建銘各打1支安打，共被10次三振，高國輝扛第4棒2次打擊都無安打，且被一次三振。林哲瑄2次打擊都被三振。捕手林志洋在5局上被球擊中手腕退場。

羅嘉仁在8局下登板，有1次三振，被1支安打無失分。倪福德9局下投球，飆出2次三振，未被上壘演出3上3下。

此役富邦悍將先發9棒是一棒左外野手陳品捷、二棒右外野手張正偉、三棒中外野手高孝儀、四棒指定打擊高國輝、五棒一壘手范國宸、六棒三壘手陳凱倫、七棒二壘手林威廷、八棒捕手林志洋、九棒游擊手李宗賢。

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

熱門新聞

「穎迷」丹麥名將看好山口茜全英奪冠：戴資穎需破大賽魔咒

國民拒當「盤仔」！　不打算給哈波10年3億美元合約

味全龍組隊準備挑新秀　平鎮再產首輪大物

日職／王柏融熱身賽打擊率6成15　羅德、西武警戒視線

謝政鵬堅強忍痛奮戰止步8強　返台整理情緒再出發

暴龍剩餘場次全聯盟最輕鬆　有利林書豪創佳績拚季後賽

讀者回應

﻿

最新新聞

1蛇迷站出來　誠泰三本柱23日久違合體

2記者冒死進打擊籠拍貼身照

3哈登怒嗆裁判不該再吹火箭比賽

4季後賽不想對國王　格林喊快累死

5三民9比8逆轉西苑　高苑扣倒壽山

熱門新聞

1丹麥名將看好山口茜全英賽奪冠

2國民不願給哈波10年3億美元合約

3味全龍準備選秀　平鎮產首輪大物

4王柏融太火燙　羅德、西武警戒

5謝政鵬堅強忍痛奮戰止步8強

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍重返職棒　 領隊與總教練3月底出爐

西武60歲監督示範　陳傑憲：不輸年輕選手

高知雨不停 統一室內備戰雙獅交流賽

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

超狂心臟病真有味腿部玩法　網噴笑：一周不洗腳玩穩贏！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366