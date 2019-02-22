中職／打擊不振僅4安、投手挨2轟　富邦2比6輸斗山熊

▲富邦悍將林煜清。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／綜合報導

富邦悍將22日韓職斗山熊進行熱身賽，打擊火力未發揮，全場只有4支安打、被10次三振，但利用4局上攻勢串連攻下2分，因先發投手林煜清挨轟投2局失2分，陳明軒中繼被3分砲，最後以2比6輸球，熱身賽打2場都輸球。

林煜清擔任此役先發投手，2局被4支安打包括1支陽春全壘打，失2分，一局下一出局後被安打、保送及安打失1分，二局下被陽春砲失1分。

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富邦悍將在4局上張正偉打成右外野一壘邊線三壘安打，高孝儀適時中外野平飛安打攻進1分，利用投手暴投到三壘，高國輝被三振後，范國宸中外野高飛犧牲打扳平比數。

五局下富邦悍將換投手陳明軒，一出局後保送、安打，接下來被轟右外野3分全壘打。七局下蔡明晋登板，無人出局被安打，雙殺打後再被連續2支安打失1分。

富邦全場僅有張正偉、高孝儀、張瑞麟及張建銘各打1支安打，共被10次三振，高國輝扛第4棒2次打擊都無安打，且被一次三振。林哲瑄2次打擊都被三振。捕手林志洋在5局上被球擊中手腕退場。

羅嘉仁在8局下登板，有1次三振，被1支安打無失分。倪福德9局下投球，飆出2次三振，未被上壘演出3上3下。

此役富邦悍將先發9棒是一棒左外野手陳品捷、二棒右外野手張正偉、三棒中外野手高孝儀、四棒指定打擊高國輝、五棒一壘手范國宸、六棒三壘手陳凱倫、七棒二壘手林威廷、八棒捕手林志洋、九棒游擊手李宗賢。