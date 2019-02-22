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高中木聯／普門過一關　剩兩場硬戰強碰平鎮、成德

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▲普門投手傅碩章、打者楊閔貽。（圖／記者楊舒帆攝）

▲普門下一戰強碰平鎮。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

高中木棒聯賽第三階段16強分組循環賽，普門中學22日對上鶯歌工商，靠著楊閔貽單場4安打領軍，以6比3獲勝，接下來兩場硬戰對決成德與平鎮，總教練邱俊文說，提前適應高強度比賽是好事。

普門首局由楊閔貽安打開路後，馬傑森掃出二壘安打攻下1分，5局上陳俊仁安打上壘，兩出局後楊閔貽安打帶回1打點，鄭宗哲再補上右外野場地規則二壘安打，馬鋼掃回2分打點，7局及9局都由楊閔貽安打帶動各添1分。反觀鶯歌打線遭到壓制，4局下高偉倫二壘安打追回1分，7局下再掃3安打進帳2分。普門此戰由傅碩章主投6局失1分拿下勝投。

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普門第二階段兩場扣倒勝，此戰僅以3分差取勝，總教練邱俊文指出，6到8棒有斷層，分數拉不開之下，球員開始追打壞球，接下來可能要做棒次的調動。

普門去年奪亞軍，今年目前已賽7場，只有1場以3比4不敵三民高中，其他6勝有3場扣倒勝，接下來兩戰對手都是去年四強勁旅，分別是平鎮與成德，邱俊文說，「這組很硬，是好事也是壞事，好事是提前適應強度強的隊伍，接下來晉級到淘汰賽就比較不會不適應，壞事是都會打得比較辛苦一點。」

普門與平鎮在去年11月的長華盃曾交手，兩隊激戰15局才分出勝負，普門以5比4勝出，普門23日先對戰成德，24日相隔3個月再與平鎮正面對決。

▲普門投手傅碩章、打者楊閔貽。（圖／記者楊舒帆攝）

▲普門投手傅碩章。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 高中木聯16強平鎮普門
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