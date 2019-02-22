印地安人春訓僅4名捕手　朱立人將獲大量成長養分

▲印地安人台將朱立人。（圖／記者陳立勳攝）



記者黃詩崴／綜合報導

大聯盟春訓如火如荼地進行中，陣中擁有4名台將的印地安人也備受關注。外媒報導，笑臉人在春訓期間只有4名捕手，因此預計朱立人將會獲得不少的表現機會，儘管新賽季應還是從3A出發，但在今年有機會靠著9月擴編站上大聯盟舞台。

根據《thesportsdaily》報導，春訓期間各隊因為有著較多的投手，因此照往例也會有不少名的捕手受邀參加，不過這次印地安人卻只有帶上4名捕手進行春訓，哈思（Eric Haase）、裴瑞茲（Roberto Perez）、普拉威基（Kevin Plawecki）外加上朱立人，不過也只有朱立人是唯一非40人名單內的選手。

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受惠於印地安人在上賽季交易掉潛力捕手米吉亞（Francisco Mejia），使得今年春訓只有4個捕手，這代表朱立人將會被長時間運用，也有機會可以接到很多優秀的大聯盟投手的球。

▲印地安人張育成(左)、朱立人(右)參加秋季聯盟。（圖／朱立人提供）



本季印地安人4名台灣選手中，朱立人與江少慶待最久，朱立人高中畢業後就投入印地安人體系本季已經要邁入第7個賽季，不過朱立人先前曾動過Tommy John手術，也讓他在2017賽季才算是打完一個完整賽季，去年他一口氣從高階1A升到2A再到季末升上3A，今年開季有望直接在3A奮戰。

除了朱立人會回到3A外，去年也是季末才上大聯盟的哈思應該也會陪他回去，外媒預測哈思將會是印地安人3A的主戰捕手，但是哈思不會在小聯盟待太久，屆時朱立人將會成為3A的主戰捕手。

印地安人陣中的捕手打擊不算強勢，也因此朱立人想要脫穎而出除了要加強守備功夫外，若能提升打擊能力讓總教練法蘭科納（Terry Francona）留下印象的話，將有機會在本季靠著擴編機會站上大聯盟。

▼朱立人有望在季末穿上笑臉人戰袍上陣。（圖／達志影像／美聯社）

