準狀元威廉森膝蓋一級扭傷　表弟怒嗆NCAA根本狗屎

▲杜克大學怪物新人威廉森確診為膝蓋一級扭傷。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

2019年NBA選秀狀元大熱門威廉森(Zion Williamson)，在21日對戰北卡的比賽中，開場僅33秒就「踩破」球鞋讓全世界都看傻眼，而這場眾所矚目的世仇對決杜克也不幸以72比88慘敗。經過一天的檢查後，威廉森被診斷為膝蓋一級扭傷，現在被列入每日觀察名單，對此勇士中鋒卡森斯(DeMarcus Cousins)就怒嗆NCAA制度，認為在大學打球增加了球員風險。

威廉森雖然還未踏入NBA，卻早已成為籃壇的新星，最主要就是因為他有著非常勁爆的體能，在場上就像「飛天坦克」經常輾壓對手，而21日杜克對戰北卡這場世紀之戰，許多人都為了來看威廉森，幾乎是一票難求，最便宜的票價更飆破3000美金，甚至連美國前總統歐巴馬、詹姆斯(LeBron James)等大咖人物都到場觀看，但威廉森卻只打33秒就把球鞋穿爆，讓所有進場球迷都非常失望。

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▲威廉森踩破球鞋開場33秒就退賽。（圖／達志影像／美聯社）



由於威廉森已經早早被認為是狀元人選，現在卻出現一級扭傷，儘管這是最輕程度的傷勢，但仍引起許多人痛批NCAA的制度，認為他們不會保護球員，其中卡森斯就站出來用髒話開嗆，「就我所知道的，大學籃球就是Bullshit。NCAA和大學籃球就是Bullshit，所以我對威廉森的建議就是為自己和家人做最好的決定。」

卡森斯繼續補充道，「在避免風險這方面，大學在什麼都沒做，你已經證明是狀元了，並展現自己的才華，已經可以為下一個級別的比賽做準備，這就是我的想法。當然我在還是那個年紀的時候，很享受在大學的經歷，但這距離達到最終目標有很大風險，威廉森必須做出最好選擇。」

雖然卡森斯表達對於NCAA的不滿，但雷霆球星喬治(Paul George)卻持不同觀點，認為外界在批評NCAA不保護球員這些言論有點小題大作，「就因為威廉森受傷所以不讓他打？傷病是比賽的一部分，他進入大學是為了打球，最終是為了奪冠，怎麼能因為一次受傷就不打了？」本季威廉森場均可以得到，22.4分，9.2籃板，2.3助攻，2.3抄截，1.9阻攻，投籃命中率高達68.3％。

▲卡森斯怒嗆大學籃球和NCAA根本狗屎。（圖／達志影像／美聯社）