運動雲

> >

準狀元威廉森膝蓋一級扭傷　表弟怒嗆NCAA根本狗屎

ETtoday運動雲

▲杜克大學怪物新人威廉森。（圖／達志影像／美聯社）

▲杜克大學怪物新人威廉森確診為膝蓋一級扭傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

2019年NBA選秀狀元大熱門威廉森(Zion Williamson)，在21日對戰北卡的比賽中，開場僅33秒就「踩破」球鞋讓全世界都看傻眼，而這場眾所矚目的世仇對決杜克也不幸以72比88慘敗。經過一天的檢查後，威廉森被診斷為膝蓋一級扭傷，現在被列入每日觀察名單，對此勇士中鋒卡森斯(DeMarcus Cousins)就怒嗆NCAA制度，認為在大學打球增加了球員風險。

威廉森雖然還未踏入NBA，卻早已成為籃壇的新星，最主要就是因為他有著非常勁爆的體能，在場上就像「飛天坦克」經常輾壓對手，而21日杜克對戰北卡這場世紀之戰，許多人都為了來看威廉森，幾乎是一票難求，最便宜的票價更飆破3000美金，甚至連美國前總統歐巴馬、詹姆斯(LeBron James)等大咖人物都到場觀看，但威廉森卻只打33秒就把球鞋穿爆，讓所有進場球迷都非常失望。

請繼續往下閱讀...

▲杜克大學怪物新人威廉森。（圖／達志影像／美聯社）

▲威廉森踩破球鞋開場33秒就退賽。（圖／達志影像／美聯社）

由於威廉森已經早早被認為是狀元人選，現在卻出現一級扭傷，儘管這是最輕程度的傷勢，但仍引起許多人痛批NCAA的制度，認為他們不會保護球員，其中卡森斯就站出來用髒話開嗆，「就我所知道的，大學籃球就是Bullshit。NCAA和大學籃球就是Bullshit，所以我對威廉森的建議就是為自己和家人做最好的決定。」

卡森斯繼續補充道，「在避免風險這方面，大學在什麼都沒做，你已經證明是狀元了，並展現自己的才華，已經可以為下一個級別的比賽做準備，這就是我的想法。當然我在還是那個年紀的時候，很享受在大學的經歷，但這距離達到最終目標有很大風險，威廉森必須做出最好選擇。」

雖然卡森斯表達對於NCAA的不滿，但雷霆球星喬治(Paul George)卻持不同觀點，認為外界在批評NCAA不保護球員這些言論有點小題大作，「就因為威廉森受傷所以不讓他打？傷病是比賽的一部分，他進入大學是為了打球，最終是為了奪冠，怎麼能因為一次受傷就不打了？」本季威廉森場均可以得到，22.4分，9.2籃板，2.3助攻，2.3抄截，1.9阻攻，投籃命中率高達68.3％。

▲▼卡森斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡森斯怒嗆大學籃球和NCAA根本狗屎。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA卡森斯NCAA威廉森
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

日本妹「3個月沒洗澡」街頭討抱 實測台灣人熱情度可愛才是重點？

熱門新聞

「穎迷」丹麥名將看好山口茜全英奪冠：戴資穎需破大賽魔咒

國民拒當「盤仔」！　不打算給哈波10年3億美元合約

秒殺！馬查多教士球衣被掃光　球團暫時停售商品

謝政鵬堅強忍痛奮戰止步8強　返台整理情緒再出發

杜拜女網賽／謝淑薇、詹家姐妹4強碰頭　上演世紀對決

費城人卯起來先搞定哈波　準備再簽凱戈或金柏瑞

讀者回應

﻿

最新新聞

1世籃／塞爾維亞爆冷負愛沙尼亞

2澳網亞軍：謝淑薇難預測

3春訓僅4名捕手　朱立人將獲成長養分

4費茲卡斯轟26分　日本奪7連勝

5表弟怒嗆NCAA不保護球員根本狗屎

熱門新聞

1丹麥名將看好山口茜全英賽奪冠

2國民不願給哈波10年3億美元合約

3馬查多教士球衣被掃光　暫時停售

4謝政鵬堅強忍痛奮戰止步8強

5謝淑薇、詹家姐妹4強世紀對決

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

味全龍重返職棒　 領隊與總教練3月底出爐

西武60歲監督示範　陳傑憲：不輸年輕選手

高知雨不停 統一室內備戰雙獅交流賽

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

免費拍還被踐踏真心！　雲林稻草捲負責人怒：改假日開

貪吃汪心急想啃炙燒牛骨頭 秒被燙到抖一下氣瘋罵阿嬤

A柱擋視線文大女遭公車輾斃　謝政鵬IG悼女友：怎能說走就走

朋友永遠看得比自己重要！？　超怪水瓶座個性總是高深莫測

穩鵬菲籍漁工砍人15船員跳海逃 海巡特勤隊不排除格殺劫匪救人
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366