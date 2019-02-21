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HBL／郭虹廷腳傷未癒　影響淡商戰力

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▲▼ 郭虹廷 。（圖／HJ SPORTS／孫傳賢）

▲郭虹廷腳傷未癒。（圖／HJ SPORTS／孫傳賢）

記者洪偵源／台北報導

淡水商工高一中鋒郭虹廷8強賽腳踝受傷，也影響球隊戰力，21日對滬江一戰上場試水溫，教頭陳美莉認為不安全，沒有讓她再上場的打算。

郭虹廷是在對北一女中的比賽時，一次防守對方上籃，躍起時落地被踩到左腳踝，加上她左膝原本就有傷，下一場比賽掛免戰牌。

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七賢國中畢業的郭虹廷，加入淡商後，讓原本就是頭號得分箭頭的王玥媞，多了不少助力，進攻威脅性大增，兩人也攜手幫淡商打進8強。

郭虹廷受傷後，王玥媞更扛起進攻責任，20日與東泰高中的比賽被逼到延長賽，全靠她一個人得分才取得第一勝，21日對滬江更砍下25分、11籃板，助淡商取得8強第2場勝利。

陳美莉表示，郭虹廷受傷的左腳，之前也開過刀，只是放上去測試狀況，看過之後認為不行，為了保護她的腳所以沒打算再讓她上，雖然郭虹廷想打。

郭虹廷說，其實消腫過後，感覺還可以，而且還有包紮，膝蓋其實是國中時的傷，已經復原差不多，只是教練認為不保險，要求包起來，也認為腳踝還不夠安全。

淡商目前2勝2敗，仍有晉級4強的機會，但最後3場要面對本屆3支奪冠熱門隊伍南山、普門以及永仁。

關鍵字： HBL淡水商工王玥媞陳美莉郭虹廷
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