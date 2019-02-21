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崇越科技進軍健身市場　打造台北大學運動中心

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▲台北大學運動中心開幕剪綵。（圖／崇越科技提供）

▲台北大學運動中心開幕剪綵。（圖／崇越科技提供）

體育中心／綜合報導

崇越科技受託營運台北大學綜合體育館，投注千萬打造運動中心軟硬體設備，21日上午進行開幕啟用儀式，該館規劃有游泳池、健身房、有氧教室、運動訓練表現中心等，提供台北大學師生及三峽、鶯歌地區居民平價優質的運動環境，並將導入健康飲食、科技檢測與定期諮詢概念，讓運動與健康得以雙管齊下。

除拓展營運範疇至專業運動服務，崇越科技也計畫將產學合作納入運動中心營運重點。崇越科技董事長賴杉桂表示：「計畫輔導學生取得運動證照，將優先錄取台北大學畢業生，實現畢業即就業的理想。」並提供休閒運動管理學系等在校生場域實習機會，輔導取得專業證照及兼職運動教師，累積實際教學及職場經驗，串聯產學資源形塑育成、育才基地，為在地健康運動產業打造優質基礎。

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台北大學校長李承嘉表示，創校以來從未忘記在地連結與社會責任，因此除了開放校園，也歡迎社區民眾與台北大學師生共享綜合體育館資源。為促進場館設備與資源更有效運用、提高服務品質，部份空間特別委託專業營運團隊協助經營。經過公開招標，由崇越科技集團得標進駐，相信在團隊專業統籌下，能提供社區更優質的環境與課程。

▲台北大學運動中心開幕剪綵。（圖／崇越科技提供）

▲台北大學運動中心開幕剪綵。（圖／崇越科技提供）

台北大學運動中心場館總計逾4295平方公尺，串聯起周圍田徑場、棒壘球場、網球區、籃球場以及運動中心，規劃游泳池、羽球場、體適能中心、有氧韻律教室、運動訓練表現中心等空間。由專業師資團隊帶領，正式營運後將陸續推出熱門健身課程，如：大量燃脂的ZUMBA、拳擊、有氧派對、熱舞等課程，還有舒緩身心、強化肌力的皮拉提斯、精油瑜珈等，以及時下流行的TRX、空中瑜珈等課程。

觀察到周圍三峽、鶯歌地區近年人口持續淨流入成長，尤其受年輕族群與小家庭的青睞，運動中心特別為親子規劃兒童瑜珈課程，建立「全能身體發展空間」。經醫學證實，小朋友越早學習兒童體能體操，對未來的腦部靈活度與肢體發展皆有正向發展，包括：學習專注力、感覺統合力、體適能、提升心理適應能力、姿勢體態等。

館內一樓亦規劃運動訓練表現中心，引進美國頂級Keiser客製化設備，除提供一般民眾健身外，更可延伸拓及頂尖專業運動員等中高端客戶。民眾可先透過身體組成分析儀，科學化數據分析身體狀況，結合專業教練及防護員客製化安排訓練課表，整合運動前後的營養、鍛鍊、修復按摩、心智健康，讓運動更效率。

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