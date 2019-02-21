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JHBL／神岡「人肉坦克」史魯齊引名校目光　將開發外線往全能發展

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▲▼神岡國中史魯齊。（圖／記者張克銘攝）

▲史魯齊透過「UAT for Basketball」籃球訓練營更瞭解自己。（圖／記者張克銘攝）

記者潘泓鈺／台中報導

神岡國中自94學年度JHBL國中籃球聯賽首度闖進八強，180公分、100公斤以上的身材，加上靈活的腳步，國三的當家中鋒史魯齊吸引各高中名校的目光。在進入下一個層級之前，史魯齊也透過Under Armour全國巡迴「UAT for Basketball」籃球訓練營自己的弱點，表示自己未來不僅要加強體能，也要隨著現代籃球風潮增加更多進攻手段以及進攻範圍。

單場雙十演出已經是神岡國中「坦克型中鋒」史魯齊的日常，預賽面對花蓮自強國中甚至還繳出30分、16籃板的恐怖數據，畢業之前已經在許多HBL名校雷達之中，能仁高中教練林正明也曾親自到新竹觀察這名未來之星。

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Under Armour全國巡迴協助進行「UAT for Basketball」籃球訓練營20日來到台中神岡國中進行一系列的體測以及敏捷性、肢體開發等訓練，幫助球員更瞭解自己的優缺點，幫助在4月的八強賽之前調整到最佳狀態。

「透過這一連串訓練，了解到身體、心理的對抗性如何訓練，」史魯齊表示，「接下來會以加強體能、彈跳力以及禁區單打能力3大方面來發展，以利面對更高層級的賽事。」

史魯齊也瞭解，若是沒有繼續長高未來勢必會碰到「轉型」的問題，因此他除了減重、增強靈活性之外，也得開發運傳球、投籃甚至是三分球的技能，就算未來依然是禁區球員，上述技能也能夠讓他風格更加全面，因應現代籃球風潮。

▲JHBL神岡國中史魯齊。（圖／記者張克銘攝）

▲史魯齊。（圖／記者張克銘攝）

關鍵字： JHBL籃球國中籃球聯賽UAJHBL球隊神岡國中史魯齊
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