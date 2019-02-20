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教士無極限！還要繼續簽哈波　開價至少3億美元

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▲▼哈波（Bryce Harper）、馬查多（Manny Machado） 組圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲教士計畫一口氣網羅哈波（Bryce Harper）和馬查多（Manny Machado） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

教士以10年3億美元大聯盟自由市場史上最大合約，成功網羅明星三壘手馬查多（Manny Machado），然而根據大聯盟記者海曼（Joe Heyman）報導，在補進馬查多之後，教士並未放棄哈波（Bryce Harper），準備再幹一票大的。

報導中指出，隨著馬查多加盟後，教士團隊薪資大約達到1.1億美元左右，意味著球隊仍有空間繼續追逐哈波，並且給出比馬查多更優渥的價碼，據傳合約總額至少3億美元。

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先前教士隊與哈波相約在拉斯維加斯見面，球隊總管普瑞勒（A.J. Preller）、合夥人塞德勒（Peter Seidler）以及總教練格林（Andy Green）都出席了這場會談，十分認真看待網羅哈波這件事，主要原因是哈波能夠為教士帶來更多商業利益，不僅能提振球隊票房，也能為戰績帶來幫助。

馬查多確定落腳處，哈波的談約進度也將加速，就目前競爭球隊情況，費城人、國民、白襪和巨人已經提出報價，外傳費城人提出10年3.1億美元合約，為市場中的最高報價，也是哈波的首選球隊。

去年哈波合約年成績並如預期，打擊三圍.249/.393/.496與2017年的.319/.413/.595有很大的落差，不過2018年繳出的100打點和130保送都是生涯新高，轟出34發全壘打也是生涯第2高。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 教士哈波馬查多
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