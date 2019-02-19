亞洲ASAF青少年盃暨香港帆船賽週　台將奪冠證明實力

▲雷射幅射型項目第一名黃修竹(中)、第四名馮程羚(左二)。（圖／帆船協會提供）



體育中心／綜合報導

亞洲ASAF青少年盃暨香港帆船賽週，台灣帆船雷射幅射型項目選手黃修竹及馮程羚經過四天激戰，在風速最高達到25節風的嚴厲條件下，分別奪取第1名及第4名佳績。

帆船雷射4.7型項目選手吳騏宇、楊侑霖及鄭秉宸在33名好手中奪取第3名、第4名及第15名。帆船樂觀型項目共計88位選手參賽，我國選手林遠均因失誤，將前三名獎盃拱手讓人，成績在第6名作收，選手江香卉及錢采湉位居第13名及第14名，女子排名第6名及第7名。

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▲雷射4.7型項目第三名吳騏宇(右二)、第六名楊侑霖(左二)。（圖／帆船協會提供）



中華民國帆船協會理事長陳雙全表示，「帆船除了本身技術外，還是一項需要有充足經驗的運動，選手經過多年努力及經驗累積，最終在這次比賽中得到證明自己的能力，我們肯定教練及選手的付出，謝謝他們的全力以赴。」

秘書長葉惠文則說，「過去我們一直致力於提升我國選手國際水平，現今成果已慢慢顯現，希望未來能夠持續，並看見帆船選手成長茁壯。」

亞洲ASAF青少年盃暨香港帆船賽週於2月12日至17日在香港舉辦，臺灣共計13名選手參賽，該賽事為香港年度賽事，由亞洲帆船總會主辦。