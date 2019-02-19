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全美高中女籃第一人佩奇　顏值身材球技全面逆天

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▲佩奇。（圖／翻攝自IG／paigebueckers）

▲佩奇。（圖／翻攝自IG／paigebueckers

記者張曜麟／綜合報導

近期美國出現一名超火紅女高中生，除了有超強球技外，顏值、身材更是超逆天，她就是來自霍普金斯的佩奇(Paige Bueckers)，身為全美排名第一的高中生，才17歲就已經取得無數的冠軍，高中生涯總得分已經突破2000分大關。

▲佩奇。（圖／翻攝自IG／paigebueckers）

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▲佩奇國家隊一員已經取得無數成就。（圖／翻攝自IG／paigebueckers）

佩奇有著180公分的身高，在場上擔任後衛，憑藉著優異的視野，使她非常容易為隊友創造機會，但身為雙能衛佩奇的攻擊能力同樣一把罩，不僅可以像她的偶像厄文一樣撕裂對手防線，還有優異的投籃手感，還可以做出高難度的拉桿動作，此外她的防守能力一樣是對手的惡夢。

▲佩奇。（圖／翻攝自IG／paigebueckers）

▲佩奇目前是全美排名第一的女高中生。（圖／翻攝自IG／paigebueckers）

目前佩奇場均可以得到25分，5籃板，5助攻，4.8抄截，在2020屆全美高中生排名第一，高中生涯得分已經突破2000分，先前還在全美U18三對三錦標賽中奪下冠軍，同時也幫助美國在U17世界盃中拿下金牌，當時場均攻下10.1分，7籃板，5.1助攻，3.4抄截，在所有參賽球員中，抄截排第1，助攻則是第2。

除了有著超強球技外，佩奇的臉但以及身材更讓人為之震驚，除了招牌金髮外，還有著甜美又帶著成熟的笑容，另外180公分的身高，也讓他身材比例相當完美，許多球迷也都把她視為新一代籃球女神。

▲佩奇。（圖／翻攝自IG／paigebueckers）

▲佩奇除了有超強球技外，還有姣好的顏值。（圖／翻攝自IG／paigebueckers）

關鍵字： 美國隊佩奇
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