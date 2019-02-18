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HBL／涂亦含關鍵跳投　青年1分險勝南山

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▲▼ HBL青年對南山 。（圖／記者洪偵源攝）

▲涂亦含。（圖／記者洪偵源攝，下同）

記者洪偵源／台北報導

青年高中18日與南山高中的交手別具意義，教練間是南山學長學弟的對決，同時也替日前過世的南山老教頭郭輝默哀，更戲劇性的是，最後由涂亦含倒數3秒40底線跳投得手，助青年以73比72險勝。

青年教頭許智超、鄧安誠以及南山教頭許時清，都是南山校友，軍官退伍的郭輝是南山的創隊教頭，當時南山還是南山商工時代，於上週過世，大批南山校友協助治喪，賽前也替郭輝默哀。

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許智超説，郭輝善於挖掘人才，當年他也是郭輝三次到家裡拜訪，後來決定讀南山，郭輝也是最早將球隊的學生，從散在各班，改為集中一起上課，許時清說，場上大家就全力以赴，算是獻給郭輝的一場比賽。

青年與南山也打得激烈，第四節倒數3分鐘，青年原本4分落後，先由吳鈺堂砍進三分球，跟著涂亦含倒數59秒切入得手，南山林心翔回敬一顆兩分球，青年還以71比72落後，時間剩43秒。

▲▼ HBL青年對南山 。（圖／記者洪偵源攝）

跟著青年陳珀瑞出手不進，南山搶到球權後，陳冠中上籃被吹走步，青年再度喊出暫停，時間已剩3秒40，青年發球，一路傳導到底線的涂亦含手上，立刻在底線跳投出手命中，南山李沛澄最後一擊落空，比賽宣告結束。

許智超虧說，涂亦含完全是「賽」到，因為他根本不習慣在底線出手，平時不是籃下就是罰球線後的三分線，「你們看過他在底線出手過嗎？不過他也必須要出手了，最後就是交代，一定要出手才有追上的本錢。」

青年這一波反攻中，南山還有一次犯規的機會但未使用，許時清説，是要等對方切入，再犯下去，看看裁判如何判決，毀掉了還有機會，沒毀掉就看怎麼吹判，只是比賽沒有按照預設狀況走。

▲▼ HBL青年對南山 。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： HBL南山高中青年高中涂亦含
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