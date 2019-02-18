韓國積極備戰12強　將找中華隊同組對手進行熱身賽

▲12強韓國隊總教練金卿文。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

世界12強棒球賽14日公布預賽分組，韓國與古巴、澳洲、加拿大同為C組，韓國已經確定由金卿文組成國家隊教練團，他也將前往日本看韓職球隊的移地春訓，韓國也計畫找B組的球隊進行熱身賽，不過應該不會找同是預賽地主的中華隊熱身。

12強棒球賽將產生亞太區一個2020東京奧運資格，扣除掉地主國日本將由台灣、韓國與澳洲競爭。上一屆12強冠軍韓國本次也是來勢洶洶，在上月就決定由金卿文擔任總教練，技術委員會會長金始眞和金平鎬也將在22日啟程赴日，觀看韓職球員春訓狀態。

請繼續往下閱讀...

韓國這次擔任預賽C組地主國，根據《韓國時報》報導，韓國預計將在11月比賽前舉辦熱身賽，因B組預賽在台灣舉行，地利之便下應會邀請B組球隊進行熱身賽。

▲B組預賽將在台灣舉行。（圖／記者黃克翔攝）



由韓職主導的韓國隊並不期望中華隊會離開台灣前去參加熱身賽，因此主要邀請的球隊可能會是與中華隊同組的日本、波多黎各、委內瑞拉。

身為預賽B組地主國的中華隊，應也能依照韓國隊模式，邀請C組非韓國球隊，在正式預賽前先來個熱身賽，讓中華隊多個機會調整狀態。

2019世界12強棒球賽將在11月2日到17日進行，分別在台灣、韓國、墨西哥進行預賽，分組前2名將前往東京進行最終決賽，此賽事也是2020東京奧運資格賽。

▼世界12強賽分組。（圖／翻攝自WBSC）

