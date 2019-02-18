美日韓來台共襄盛舉　台中國際女壘邀請賽19日開打

▲台中國際女壘賽將在19日展開。（圖／台中市政府提供）



體育中心／綜合報導

2019臺中國際女子壘球邀請賽邁入第6年，將在臺中熱鬧舉辦，18日進行賽前記者會，本屆賽事包括美、日、韓都將來台參賽，加上台灣名校、高中潛力新秀等，共計10隊角逐。

今日現場由臺中市政府楊瓊瓔副市長、中華民國壘球協會魏隆琪副理事長、臺中市體育總會壘球委員會副主任委員同時也是臺中市議會何敏誠議員、臺灣體育運動大學總教練同時也是帶領我國2020東京奧運女壘培訓隊的楊賢銘總教練等多位貴賓和各隊代表一同進行啟動賽事儀式，正式宣布2019臺中國際女子壘球邀請賽即將開打。

請繼續往下閱讀...

楊瓊瓔副市長也代表盧秀燕盧市長，誠摯歡迎來自美國、日本、韓國的球隊選手、教練們來到臺中，並強調運動是最能夠聯結起國際舞台的媒介，而「運動」也是臺中的「媽媽市長」最重視的業務推動，臺中擁有全國最棒的壘球場，未來更將打造國際壘球運動園區進行各項壘球培訓、競賽活動。

▲楊瓊瓔副市長。（圖／台中市政府提供）



呼應整體臺中Plus+的團隊精神，臺中將以「運動增值、城市加值」為願景持續活絡臺中市未來的體育運動活動。另外楊副市長也與國外的貴賓朋友們分享，臺中市是全球票選的有名宜居城市，美食觀光樣樣有，更幸運的是適逢世界花卉博覽會舉辦，歡迎各隊伍成員們可以在競賽之餘多多體驗臺中之美。

遠自美國前來的亞特蘭大總理壘球隊總教練隆納德瓦林(Ronald Walling)表示，「這是我們第一次來到臺灣比賽，非常喜愛臺中這個城市的氣氛，友善、乾淨、氣候舒適，我們非常期待接下來的比賽。」，而教練丹尼貝盧德(Danny Bayreuther)也說道，「壘球是一項交朋友的運動，尤其是高中生我們希望用運動讓選手們和世界建立友誼，鼓勵他們用社交媒體和臺灣、日本、韓國選手建立起長遠的友情聯繫，運動無國界，這是運動帶給我們最重要的事。」

▲美國隊。（圖／台中市政府提供）



另外代表我國的台體大總教練楊賢銘則表示，「這次比賽我們有國家培訓隊的選手劉瑄(臺體大游擊手)、潘玉玲(臺體大投手)、蘇奕璇(師大內野手)、陳家宜(師大內野手)、顏逸(師大外野手)、林志霙(暨南捕手)、杜雅婷(暨南投手)、何欹璠(暨南內野手)、柯佳慧(暨南內野手)等參與，從過年到現在培訓隊連續進行了出國移訓和國際比賽，就是期望藉由賽事磨練選手的比賽抗壓與心理能力，以準備奧運資格賽為目標；我們臺中市的壘球發展趨勢蓬勃，今年東山高中更是獲得青年冠軍，相信在各級學校單位支持和年輕一輩像是東昀錡教練的積極培育之下，未來壘球在臺中的發展可以期待。」

接下來的比賽將於2月19日至2月22日在臺中市萬壽棒球場、金龍棒球場及太原壘球場開打，參賽隊伍包含美國青年女子隊、韓國順天市江南女子高校、日本東京女子體育大學、日本園田學園女子大學、日本阪神燃虎隊，而我國代表隊則有台體大、台師大、暨南大學等亞奧運等級國手搖籃名校，以及青年組的臺中市東山高中、新北市丹鳳高中，共計10個隊伍參與盛會。

賽程如下：