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「除了冠軍，其餘免談！」　中華女壘持續備戰東奧資格賽

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▲中華女壘練習。（圖／記者顏如玉攝）

▲中華女壘持續備戰。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／高雄報導

中華女壘本週回到國訓中心集訓，壘協理事長陳任邦特別於14日來到球場發紅包鼓勵球員，也勉勵球員持續為9月的東奧資格賽努力，而總教練楊賢銘則喊出「除了冠軍，其餘免談」的宣言，顯見全隊要奪冠的決心。

▲中華女壘總教練楊賢銘。（圖／記者顏如玉攝）

▲中華女壘總教練楊賢銘。（圖／記者顏如玉攝）

奧運女壘和棒球同樣只有6席，除去地主日本，去年世錦賽冠軍美國先獲得門票，所剩的4席採用以往的各洲資格賽，分別是美洲2席、歐非1席、亞太區1席，而亞太資格賽將在9月24日於上海展開，只有取得冠軍的隊伍才能進軍奧運。

▲中華女壘練習。（圖／記者顏如玉攝）

這次資格賽是中華隊爭取奧運最後機會，因此楊賢銘才會喊出「除了冠軍，其餘免談！」，期盼能鼓舞全隊士氣。中華隊在1月底2月初於澳洲亞太盃表現出色，先後擊敗澳洲、日本等勁敵，為全隊添加不少信心，不過楊賢銘仍提醒球員，不能因此自滿，接下來還是要持續照著計劃備戰。

去年雅加達亞運女壘隊奪得銀牌後，許多資深老將包括賴孟婷、陳妙怡、林佩君及教練潘慈惠等人揮別中華戰袍，在教育部體育署及國訓中心協助下，中華隊經歷換血、成立東京奧運資格賽培訓隊，並徵調企聯中表現優秀的教練及選手，包括前奧運國手吳佳燕擔任投手教練，石婕珮、巫婕瑜、何欹璠、張嘉芸進入奧培隊，再搭配亞運隊班底，將要全力爭奪東京奧運門票。

▲前奧運國手吳佳燕擔任中華女壘投手教練。（圖／記者顏如玉攝）

▲前奧運國手吳佳燕擔任中華女壘投手教練。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 冠軍中華女壘東奧資格賽
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