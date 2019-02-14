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體恤中華女壘過年國外打拼　壘協理事長陳任邦赴國訓發紅包

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▲壘協理事長陳任邦赴國訓慰勞中華女壘。（圖／記者顏如玉攝）

▲壘協理事長陳任邦(前排右五)協同高雄市議會許昆源(前排右六)議長赴國訓慰勞中華女壘。（圖／記者顏如玉攝）

記者顏如玉／高雄報導

中華女壘奧運培訓隊自去年9月成立後，接連到日本、美國和澳洲移地訓練，初三才回到台灣過年，中華壘協理事長陳任邦表示，球員非常辛苦，連過年都得在國外訓練，還在亞太盃取得好成績，因此他偕同高雄市議會許昆源議長特別於14日來到國訓中心，致贈紅包加菜金鼓勵選手，並預祝順利拿到東京奧運門票。

▲壘協理事長陳任邦赴國訓慰勞中華女壘。（圖／記者顏如玉攝）

▲高雄市議會許昆源議長(右三)也頒發加菜金鼓勵球員。（圖／記者顏如玉攝）

今年1月底，中華隊遠赴澳洲參加亞太盃，此項賽事包括中國、日本、澳洲、紐西蘭、義大利都派隊參賽，而中華隊在預賽中延長擊敗勁敵澳洲，在複賽又靠著林盈馨8局無失分送出9K壓制，最終以1比0奪下勝利，這一勝同時也是中華隊自2010年廣州亞運後，對戰日本睽違已久的勝利。

闖進決賽後面對中國，中華隊在前5局都以2分落後，6局上靠著顏逸陽春砲帶動攻勢，接著林鳳珍靠著失誤攻佔2壘，陳家宜補上3壘安打送回追平分，將戰局拖進延長，可惜8局下半因失誤失分最終措施冠軍盃，屈居亞軍。

儘管沒能拿下冠軍，陳任邦仍滿意中華女壘的表現，並體恤這群娘子軍在過年還得在外拼搏，特別選定14日來到高雄國訓中心頒發紅包，也設宴慰勞辛苦的球員、隊職員們，同時也對體育署和國訓中心的支持表達感謝，期望藉由各方的努力之下，能持續推廣壘球運動，持續朝著東京奧運邁進爭取佳績。

▲壘協理事長陳任邦赴國訓慰勞中華女壘。（圖／記者顏如玉攝）

▲壘協理事長陳任邦赴國訓慰勞中華女壘。（圖／記者顏如玉攝）

▲壘協理事長陳任邦慰勞中華女壘。（圖／記者顏如玉攝）

關鍵字： 壘協理事長陳任邦國訓加菜金中華女壘
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