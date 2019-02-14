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情人節看豪哥首秀周杰倫大讚「棒棒」　網笑：把昆凌放哪裡

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▲周杰倫發文讚林書豪。（圖／翻攝自周杰倫IG）

▲周杰倫發文讚林書豪。（圖／翻攝自周杰倫IG）

體育中心／綜合報導

來到多倫多第一天，林書豪就在14日迎來首秀，面對來犯的巫師，他首節就替補上場25分鐘，7投3中攻下8分、5助攻和5籃板，外帶抄截、火鍋各1，而好友周杰倫也特別關注本場比賽，更在賽中於IG發限時大讚林書豪「棒棒」，不過適逢今天情人節，也讓網友開玩笑表示，「把昆凌放哪裡了？」

▲林書豪。（圖／達志影像／美聯社）

▲林書豪首秀貢獻8分。（圖／達志影像／美聯社）

林書豪此役在首節還剩4分05秒替補上陣，獲得滿場球迷起立鼓掌，送出一次助攻，讓射手格林(Danny Green)砍進一記27呎三分球，在防守端也相當賣力，抄走了前隊友強森(Wesley Johnson)的球，還奮力抓下了一記防守籃板，直到第二節林書豪終於開張，他在剩9分36秒時，帶球殺入禁區輕鬆上籃得分，前2節打了12分鐘，4投1中攻下4分、3籃板和2助攻，外帶1抄截。

林書豪在第3節還剩8分48秒替補上陣，有一記精彩的地板球，球恰到好處送到阿努諾比(OG Anunoby)手上，讓他完成一記爆扣，接著羅瑞(Kyle Lowry)傳出地板球，讓林書豪上演反手上籃得分，決勝節最後8分38秒林書豪再次上籃得手，在終場前7分23秒退場後就沒再上陣，暴龍終場以129比120獲勝。

▲周杰倫為林書豪將轉戰暴龍感到開心。（圖／翻攝自IG／jlin7）

▲周杰倫為林書豪將轉戰暴龍感到開心。（圖／翻攝自IG／jlin7）

林書豪當初轉對暴龍時，周杰倫就特別在他的IG中表達恭喜，並為好友感到開心，台灣時間的情人節，林書豪迎來暴龍首秀，周杰倫當然不能錯過，他特別錄了一小段轉播拍到林書豪的片段，放到IG限時動態標記他，並大讚他「棒棒」，不過此一動態發出後，不少網友開玩笑表示，把昆凌放哪裡了，「昆凌：書豪你真會挑日子」、「昆凌：今天情人節你們倆過吧」、「昆凌：不愛我就拉倒」。

而林書豪在賽後也特別於IG發文感謝多倫多粉絲，「忙碌的一天，但最終是以勝利告終！（儘管我只知道三個戰術哈哈）謝謝多倫多，你們真的對我太好了。」

▲林書豪首秀後發文感謝多倫多。（圖／翻攝自林書豪IG）

▲林書豪首秀後發文感謝多倫多。（圖／翻攝自林書豪IG）

關鍵字： NBA林書豪周杰倫暴龍
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