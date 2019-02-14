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WCBA／彭詩晴砍12分新疆不敵北京　台將4隊季後首戰全告負

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▲WCBA，彭詩晴。（圖／CFP）

▲彭詩晴首輪繳12分2助攻。（圖／CFP）

記者顏如玉／綜合報導

WCBA進入季後賽，台將包括新疆的彭詩晴、山東的吳盈潔、山西的黃凡珊以及上海的陳鈺君都在13日亮相，可惜所屬隊伍全數吞敗，其中以擁有「女AI」之稱的彭詩晴表現較佳，上場32分鐘繳出12分2助攻，但新疆最終仍以75比79吞敗。

例行賽戰績依序是廣東、八一、江蘇、新疆、北京、山東、上海以及山西。來排名前4的隊伍在季後賽首輪擁有主場優勢，採用2-2-1的方式進行，前面兩場比賽將先從主場打起，而季後首輪採5戰3勝制。台灣選手中最有機會過關的，就屬彭詩晴效力的新疆隊。彭詩晴本季場均10.5分4.1助攻，幾乎都是先發上陣為陣中不可或缺的一員。

季後賽系列賽首戰主場碰上北京，彭詩晴同樣先發上場，不過新疆似乎難以適應北京外援、五屆WNBA全明星查爾斯(Tina Charles)帶動的快節奏，從首輪就開始落後，儘管第三節新疆加強防守，彭詩晴也跳出來抄截又三分命中，追到5分差，卻仍難敵查爾斯掌握優勢，整場砍下39分14籃板，率隊以4分之差帶走勝利。

▲▼山東吳盈潔（右）。（圖／CFP）

▲吳盈潔(右)攻下1分。（圖／CFP）

其他台將方面，黃凡珊的山西排名第八碰上頭號種子廣東，她僅替補上場3分鐘2投0中沒有得分，貢獻1助攻，而隊友武桐桐拿下全場最高的28分，但終場山西仍以71比84吞敗。排名第六的山東擁有「阿盜」吳盈潔，碰上第三名的江蘇，吳盈潔替補上場12分鐘，三分球1投0中、罰球2罰中1攻下1分、另外有2次失誤，山西以65比77吞敗。 

陳鈺君效力的上海排名第七，則碰上本季崛起的第二種子八一，她此役替補上場5分鐘沒有分數，卻發生1次犯規、2次失誤，最終上海以65比85輸球。台將所屬四隊，季後賽系列賽首輪全數告負。

關鍵字： WCBA旅外台將彭詩晴黃凡珊吳盈潔陳鈺君
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