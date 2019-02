砍44分生涯新高暴龍球迷喊MVP　西亞卡姆：讓一切都值得

▲暴龍西亞卡姆。(圖/達志影像/美聯社,圖下同)



記者顏如玉/綜合報導

暴龍在14日主場迎戰巫師,此役最受人矚目的就屬林書豪迎來首秀,不過攻防兩端表現精采的西亞卡姆(Pascal Siakam)也是亮點之一,整場砍下生涯新高的44分外帶10籃板、2助攻3火鍋,賽後對於自己的成績,連他自己也驚呼不可思議。

西亞卡姆此役先發上陣,甫一上場就和羅瑞(Kyle Lowry)精彩搭配上演單手暴扣拿下球隊第一分,單節就砍14分幫助暴龍領先。接著第三節突然爆發,多次在底線投進三分、單節就砍下19分,前三節結束拿下33分追平生涯例行賽單場得分紀錄,為2月8日對上老鷹時拿下。

第四節西亞卡姆持續發力,關鍵時刻屢屢進球幫助暴龍保持領先,末節投進三分後,滿場球迷更是為他高喊「MVP」,整場出賽32分鐘25投12中,包括三分球5投4中罰球12投10中,砍下44分全場最高也是生涯新高,外帶10籃板、3火鍋、2助攻,幫助暴龍以129比120奪勝。

