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砍44分生涯新高暴龍球迷喊MVP　西亞卡姆：讓一切都值得

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▲暴龍西亞卡姆(Pascal Siakam)。（圖／達志影像／美聯社）

▲暴龍西亞卡姆。（圖／達志影像／美聯社，圖下同）

記者顏如玉／綜合報導

暴龍在14日主場迎戰巫師，此役最受人矚目的就屬林書豪迎來首秀，不過攻防兩端表現精采的西亞卡姆(Pascal Siakam)也是亮點之一，整場砍下生涯新高的44分外帶10籃板、2助攻3火鍋，賽後對於自己的成績，連他自己也驚呼不可思議。

西亞卡姆此役先發上陣，甫一上場就和羅瑞(Kyle Lowry)精彩搭配上演單手暴扣拿下球隊第一分，單節就砍14分幫助暴龍領先。接著第三節突然爆發，多次在底線投進三分、單節就砍下19分，前三節結束拿下33分追平生涯例行賽單場得分紀錄，為2月8日對上老鷹時拿下。

第四節西亞卡姆持續發力，關鍵時刻屢屢進球幫助暴龍保持領先，末節投進三分後，滿場球迷更是為他高喊「MVP」，整場出賽32分鐘25投12中，包括三分球5投4中罰球12投10中，砍下44分全場最高也是生涯新高，外帶10籃板、3火鍋、2助攻，幫助暴龍以129比120奪勝。

▲西亞卡姆14日砍下生涯新高44分。

來自喀麥隆的西亞卡姆在2016年首輪第27順位被暴龍挑中，生涯前2個賽季沒有得到太多機會，不過他曾在菜鳥年為暴龍D-League拿下冠軍並且獲選FMVP，今年上場時間、次數大躍進，至今僅缺席一場例行賽外，也上場超過30分鐘，場均從去年的7.3分暴增至15.6分，阻攻數也從0.8次直線上升到1.8次。

賽後被問及自己寫下生涯新高，西亞卡姆笑說真的很不可思議，「對我來說，這是個很美妙又特殊的時刻，就是讓平常所做的一切都是值得的。」

▲▼西亞卡姆。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA暴龍西亞卡姆Pascal Siakam
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