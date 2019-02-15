打進奧運奪金就請客一週　高雄議長發5萬加菜金鼓勵中華女壘

▲高雄市議會許昆源議長(右二)與壘協理事長陳任邦來到國訓中心為中華女壘加油。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／高雄報導

為了體恤中華女壘備戰東京奧運資格賽的辛苦，中華壘協理事長陳任邦特別在14日偕同高雄市議會許昆源議長到國訓中心，頒發加菜金給球員，許昆源發放五萬紅包鼓勵球員，表示若是打進奧運並奪下金牌，就請客一週！「希望讓她們開心，增添他們信心。」

中華女壘為了備戰東京奧運資格賽，去年亞運後組成東京奧運培訓隊，先後到日本、美國移訓，今年1月底則是赴澳洲移訓，直到過年初三才歸國，回家沒多久就又進入國訓中心集訓，接下來3月還要前往日本移訓，行程滿檔就為了迎戰9月的亞太區資格賽。

▲高雄市議會許昆源議長表示中華女壘奪奧運金牌將要請客一週！（圖／記者顏如玉攝）



在訓練之餘，陳任邦及許昆源特別到國訓中心發紅包慰勞，許昆源表示，加菜金是為了給選手鼓勵、給他們信心，並讓球員補充營養和體力，「若是她們拿到奧運金牌，我就要請他們吃飯吃一個禮拜，畢竟金牌是很榮耀的是，全世界都會知道。」

許昆源提到，高雄對於運動非常重視，除了有國家訓練中心，是全台訓練選手最專業的地方，而市政府最近也成立了運動發展區，希望大人、小孩都來運動，「因為運動能讓身體好、心情好，身體好了就能更好地完成自己的工作，所以我們非常推廣運動。」