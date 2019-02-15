團隊氣氛漸佳找回感覺　中華女壘重砲李思詩擺脫負面情緒

▲中華女壘重砲李思詩(中)。（圖／記者顏如玉攝）



記者顏如玉／高雄報導

去年在企聯女壘頒獎典禮中，坦言自己訓練到疲憊的中華女壘重砲李思詩，近日在澳洲亞太盃中表現回穩，受到主帥楊賢銘肯定，對於自己逐漸擺脫負面情緒找回感覺，李思詩認為團隊氣氛漸入佳境，大家願意互相鼓勵喊話非常重要，「有種比以前更加團結的感覺。」

李思詩在上屆企聯女壘中，以打擊率0.419拿下打擊王及最佳指定打擊、10轟成為全壘打王、28分榮獲打點王，收穫四冠成為大贏家，不過談及自己一整年的表現她卻不滿意，表示打這麼多年了真的很累，在年底美國移訓回來後還一度考慮退休。

▲李思詩上屆企聯女壘奪四冠。（圖／多拏運動顧問提供）



不過中華女壘正經歷換血，李思詩在陣中不僅是重砲，還是主戰捕手，她坦言自己也知道現階段不能離隊，所以努力在調適心態，來到2019年經過澳洲移訓、亞太盃對戰澳洲敲轟等，慢慢找回手感，李思詩說，「現在團隊的氣氛我真的很喜歡，比以前更加團結，即使你犯錯了大家還是會很正面地向你喊話。」

生涯首度被選為副隊長的李思詩，主要工作就是協助隊長楊依婷，她表示本來會因為這個身份更想要以身作則，反而太在意自己的表現，「但其實不用這樣，因為不是每個選手每天都在顛峰，我狀態不好的時候不代表全隊都不好，其他人反而會更加鼓勵我，讓我覺得現在氣氛真的很好。」